Z novo pridobitvijo Pokljuka nared tudi za poletno svetovno prvenstvo #video

Po uspešni izvedbi biatlonskega svetovnega prvenstva leta 2021 je Športni center Pokljuka zdaj bogatejši še za 940 metrov asfaltne rolkarske proge. S to bo zdaj bolje poskrbljeno za priprave tako biatlonskih kot tudi tekaških reprezentanc, športnikom zagotavlja več varnosti, športnemu društvu Pokljuka in Smučarski zvezi Slovenije pa omogoča kandidaturo za organizacijo poletnega svetovnega prvenstva v biatlonu.

Čeprav je Pokljuka svetovno prvenstvo v biatlonu gostila sredi kovidne krize in je bila tako prikrajšana za obisk navijačev, je šel zaslužek od organizacije velikega tekmovanja v nadgradnjo športne infrastrukture na Rudnem polju. Ob predstavitvi slovenske biatlonske reprezentance, ki ta konec tedna na Švedskem začenja novo sezono svetovnega pokala, so se na Pokljuki pohvalili tudi z novim asfaltiranim delom tekaške steze. Ta je zdaj dolga 940 metrov in omogoča tako kakovostne priprave kot tudi izvedbo poletnih tekmovanj na rolkah.

Zapuščina SP 2021

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Veseli smo, da smo dokončali dolgotrajno usklajevanje z vsemi deležniki na tem občutljivem prostoru Triglavskega narodnega parka. Nato smo s kapitalom, ki je ostal kot zapuščina svetovnega prvenstva 2021, v rekordno kratkem času zgradili manjkajoči del steze in prehiteli zimo," je povedal predsednik ŠD Pokljuka Jelko Kacin.

Novi del steze je izjemnega pomena za treninge biatlonske reprezentance in tudi druge športnike, ki gostujejo tukaj, pa seveda tudi za trženje centra in poletne tekme, je še povedal Kacin in razkril, da je bila naložba vredna približno 200 tisoč evrov. "Za nas je pomembno tudi, da smo na ta način športnike končno umaknili s ceste in jim na treningih zagotovili varnost."

Umik z nevarnih cest

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Z dograditvijo steze je center postal konkurenčen najmočnejšim centrom po svetu tudi v poletnem obdobju. Na Pokljuki zato ne skrivajo, da jih zanima tudi poletno svetovno prvenstvo. V najboljšem primeru bi tega lahko na Rudnem polju gostili že čez dve leti. "Menim, da je to izjemno pomembna nova pridobitev za slovenski biatlon in smučarski tek v Sloveniji," je bil nove pridobitve vesel tudi novi predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Klemen Ferjančič, prav tako direktor SZS Uroš Zupan: "S tem se je še enkrat pokazalo, kakšna zapuščina je lahko organizacija velikega tekmovanja, kot je bilo v tem primeru svetovno prvenstvo leta 2021. Takšna tekmovanja, tudi letošnje nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, so izjemnega pomena za Slovenijo z vsemi multiplikativnimi učinki. SZS pa bo zdaj imela na domači Pokljuki odlične razmere tudi za poletni trening, otroke bomo umaknili z nevarnih cest in jim omogočili trening v domači bazi, to je zapuščina tega, v biatlonu, teku na smučeh, to je velika pridobitev tudi za SZS."

Pokljuka v prihajajoči zimi ne bo gostila tekem svetovnega pokala v biatlonu, ta se na Rudno polje vrača v naslednji sezoni, bo pa decembra tam potekal mladinski pokal IBU.

