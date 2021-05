Spremembe v skakalni družini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komite za smučarske skoke na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) se je sestal v torek in predlagal spremembe v koledarju za prihodnjo sezono. Po prestižni novoletni turneji po novem ne bo krajšega počitka, ampak sta v načrtu dve novi tekmi v Avstriji. Obogaten bo program na norveški RAW Air turneji, manjši koledarski spremembi pa bosta v poletnem grand prixu.

Prestižna novoletna skakalna turneja se vsako leto tradicionalno zaključi 6. januarja v Bischofshofnu. Tudi leta 2022 ne bo nič drugače, a bodo skakalci ostali v tem avstrijskem skakalnem središču še nekaj dni.

Odgovorni pri komiteju za smučarske skoke na Mednarodni skakalni zvezi (FIS) so namreč predlagali, da bi 8. in 9. januarja v Bischofshofnu izpeljali še dve dodatni tekmi, pa čeprav je bil sprva predviden krajši premor po naporni turneji štirih skakalnic. 8. januarja bi bila tako na sporedu posamična, dan pozneje še ekipna tekma.

Spremembo bo, kot kaže, doživela tudi norveška RAW Air turneja, ki je letos odpadla zaradi ukrepov tamkajšnje vlade, lanska pa se je zaradi izbruha epidemije koronavirusa predčasno končala.

V program so dodali petkovo tekmo mešanih ekip (4. marec), ki bo na skakalnici v Oslu. In dosežki na tej tekmi bodo šteli v skupni seštevek za kralja oziroma kraljico norveške turneje.

V poletnem grand prixu je prišlo le do zamika tekem v ženski in moški konkurenci za en dan. Tako bo ženska preizkušnja v Frensztatu po novem 15. avgusta (prej 14. avgust), moška v Hinzebachu pa 25. septembra in ne 26., kot je bilo sprva začrtano.