Čeprav je še debelih sedem mesecev do začetka sezone v smučarskih skokih, so najboljši slovenski skakalci že nekaj časa v polnem teku. Glavni trener Robert Hrgota je okrepil štab, saj želi nadgraditi zgodbo v olimpijski sezoni, za katero ima poseben cilj.

Moška A-reprezentanca bo sicer štela osem članov, vendar bo Cene Prevc treniral v B-ekipi pod taktirko Igorja Medveda. Tako bo imel glavni trener osrednje izbrane vrste Robert Hrgota pod svojim okriljem sedmerico skakalcev – to so Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc in Tilen Bartol.

Robert Hrgota o ciljih

Selektor se je z vsemi že pogovoril, bo pa dialog ohranil živ tudi v nadaljevanju: "Želel sem videti, kje smo, kakšne so želje, motivacija. Prvi pogovori so bili pred sezono, zdaj se bodo počasi začeli bolj specifični. Kaj od koga pričakovati. Ne bi se rad le pogovarjal. Te stvari bi rad vpeljeval sproti. Da se tudi sproti stvari dodajajo oziroma rešujejo."

Domen Prevc tokrat ni imel nogometne postave

Fantje so v skupne priprave zakorakali 26. aprila, a so individualno vadili že prej: "Moram reči, da sem pri večini zadovoljen s tem, kako so delali pred prihodom. Predvsem Domen po dolgem času ni prišel na prve treninge z nogometno postavo. Želim, da ohrani osredotočenost na vse pripravljalno obdobje, ki je v skokih zelo dolgo."

Fotogalerija skakalcev s treninga v Kranju: Foto Grega Valančič/Sportida

V osnovni del priprav je vključil strokovnjaka Matjaža Polaka, ki je stari znanec slovenske skakalne družine. V obdobju uspehov Gorana Janusa je že skrbel za fizično pripravljenost slovenskih orlov, še vedno pa je aktiven v ameriški reprezentanci, ki jo vodi Bine Norčič.

Nov obraz pa je Gašper Berlot, ki bo ob Gašperju Vodanu pomočnik trenerja, sodelovali pa bodo tudi z izkušenim Janijem Grilcem. "Gašperja sem ukradel Janusu, s katerim sta delala v nordijski kombinaciji (smeh, op. a.). Moja želja je bil že od začetka. Vesel sem, da je z nami. Velika dodana vrednost je tudi pri opremi. Prav tako razvija, šiva. Z njim smo dobili dodaten močni člen tudi na tem področju. Letos lahko tako naredimo pri opremi skok naprej. Vsestranski je. Matjaža smo v bazi dodali zato, da razbije monotonost. Da se ne bomo 200 dni na leto gledali vsak dan. Da bodo glave spočite, ko bo potrebno," je razložil Hrgota.

Iščejo skakalnice, ki bi bile podobne kitajski. Planiška bi bila lahko ena od takšnih.

O tem, koliko je spremenil način dela v primerjavi s svojim predhodnikom Gorazdom Bertoncljem, je razložil: "Temelj je bil zelo dobro postavljen. Kot vsak trener imam tudi svoje poglede, želje, kako bi uvedel nekatere stvari. Predvsem želim dati poudarek preventivi, da se nam ne bodo dogajale poškodbe. Vemo, da bo veliko vrhuncev. Ne bi radi, da se ponovi Anžetova zgodba iz Oberstdorfa. Da bodo telesa zdrava. Potem je mogoč napredek. Če je napredek, je tudi konstanta. Ta nam je preteklo sezono manjkala. Ekipne tekme bodo pomembne in na teh nismo naredili veliko. Rad bi, da se tu zgodi preskok."

Matjaž Polak je že bil v slovenski skakalni družini v obdobju največjih uspehov. Zdaj spet pomaga našim orlom pri kondicijski pripravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobrodošlo je, da bo imela osrednja ekipa na razpolago sredstva, s katerimi bo lahko Hrgota izpeljal začrtani program. Na skakalnico se bodo prvič podali 18. maja v Planico in prav v Planici je skakalnica nekoliko podobna tisti na Kitajskem, kjer bodo prihodnje leto zimske olimpijske igre: "Imamo srečo, da je veliko Slovencev sodelovalo pri gradnji skakalnice. Dobil sem posnetke prvih skokov, kako je videti krivulja skakanja. Malce težje je sicer primerjati, ker so skakali kitajski skakalci, a nekakšen okvir, kaj pričakovati, sem dobil. Čim več bomo poskušali delati na podobnih objektih. Prva smola je, da je podobna skakalnica v Nižnem Tagilu, kamor bomo težko šli na priprave (smeh, op. a.). Zelo podobna je modernim skakalnicam. Planica je precej blizu. Še enkrat moram bolj podrobno pogledati naklone, kote. Ne bi pa se preveč obremenjeval s temi stvarmi. Videli smo, da je tisti, ki je dobro pripravljen, močan tako na 90-metrski skakalnici kakor tudi na poletih v Planici."

Poseben cilj

Kakšen bo v resnici videti koledar poletnih tekem za veliko nagrado, je zaradi epidemioloških razmer še negotovo reči. Če bo vse šlo po ustaljenem tiru, bodo naši najboljši nastopili na uvodu v Wisli in Courchevelu ter na koncu v Hinzenbachu in Klingenthalu, medtem ko bodo v Rusijo, Kazahstan in Romunijo odpotovali tisti, ki bodo lovili kvoto.

Robert Hrgota, Domen Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kakšni so cilji za olimpijsko sezono? "Vrhuncev je kar precej. Novoletna turneja, olimpijske igre, svetovno prvenstvo v poletih in še Planica. Glavni cilj morda ni rezultatski, ampak si želim konstante. Vrhunci se bodo vlekli tri mesece. Če imaš konstanto od začetka sezone, lahko ob vrhuncih meriš na presežek. Mislim, da imamo zelo močno ekipo. Vsak je sposoben poseči visoko. Pričakovanja so velika, kar me veseli. To je le dodatna motivacija. Fantom ne sme biti v breme, ampak mora biti zanje motiv. S takšnim mišljenjem, če ga ohranimo čez poletje, smo lahko v zimi zelo močni," je za konec odgovoril prvi mož stroke.