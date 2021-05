Konec kariere: poslavlja se skakalec z najdaljšim poletom na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nenehne zdravstvene težave so prisilile Dimitrija Vasilijeva, da je rekel profesionalni karieri konec. A se s tem njegovo udejstvovanje v skokih ne zaključuje. Okrepil bo namreč strokovni štab v ruski reprezentanci in mlajšim kolegom pomagal na največjih tekmovanjih tudi s svojimi izkušnjami.

Popularni Dima, kot so ga klicali, je za mnoge dosegel manj od pričakovanega. Poškodbe so bile med drugim tiste, ki so ga prav tako zavirale. V zadnji sezoni ga nismo videli na štartu, ker mu je ponagajalo koleno. Največ preglavic mu je povzročal hrbet, zato ni nastopil na olimpijskih igrah v Vancouvru. Na prvih olimpijskih igrah v Pragelatu je bil na manjši skakalnici deseti, kar je njegova najboljša posamična uvrstitev na največjem tekmovanju.

Od dopinga do skakalca, ki ga je poneslo najdlje

Črn madež si je prilepil leta 2001, ko je bil na novoletni turneji pozitiven na doping testu - dobil je dveletno prepoved skakanja.

Sicer je debitiral v svetovnem pokalu v prejšnjem stoletju. Pisal se je 20. december 1998, ko je v Harrachovu na Češkem skočil na 46. mesto.

Devetkrat je stal na zmagovalnem odru, od tega dvakrat z rusko reprezentanco. Zmagati mu ni uspelo, zato pa mu je prav poseben podvig uspel 15. februarja 2015. Skakalci so tisti konec tedna nastopali na letalnici v Vikersundu. Najprej je dan pred tem Peter Prevc kot prvi Zemljan poletel 250 metrov in imel en dan v lasti svetovni rekord, dokler ga ni z vrha zrinil Norvežan Anders Fannemel.

A nista slednja takrat poletela najdlje. Pri Vassiljevu je merilec daljave pokazal kar 254 metrov, a so zabeležili padec, ker je podrsal po tleh. Še vedno pa je to najdaljši polet vseh časov, saj svetovni rekord, ki je v lasti Avstrijca Stefana Krafta, znaša 253,5 metra.