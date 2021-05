Prvo ime slovenske skakalne reprezentance v pretekli sezoni je bil Anže Lanišek, ki je premierno skočil do medalje na velikem tekmovanju. Hkrati je bil tudi z devetim mestom naš najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala. A se tu ne bo zaustavljal: "Cilji so vedno visoki. Da na vsaki tekmi pokažem najboljše skoke. Da si ti tisti najboljši, za katerem gledajo. To je moj cilj. Morda letos, morda naslednje leto, morda nikoli. To je želja, cilj, za katerega delam."

Anže, kako je z vašim hrbtom, ki vam je ponagajal v pretekli sezoni? Najbolj na nordijskem svetovnem prvenstvu, ko na veliki napravi niste mogli skakati tako, kot ste si želeli?

Hrbet je v redu. Če ničesar ne delaš, te nima za kaj boleti (smeh, op. a.). Najpomembnejše je, da smo našli vzrok, zaradi katerega me boli. Operacija ne bo potrebna. Že s tem, da popravljam svoje gibalne vzorce, ki so napačni, bomo rešili. Opravil sem pregled z magnetno resonanco in po posvetu z dvema zdravnikoma zdaj opravljam vaje, da bom našel pravo telesno držo. Zelo kompleksna stvar je. Veliko zakrčenosti v kolčnem predelu.

Foto: Grega Valančič/Sportida Ste imeli na kondicijskih treningih, ki so bili na vašem meniju v zadnjem obdobju, kaj težav zaradi tega?

Zato dajem več poudarka, da ni napačnih gibalnih vzorcev. Da pravilno izvajam vaje – tehniko teka … To, kar bi bilo dobro, da bi počel že prej. Telo je sporočilo, da moram začeti vse odpravljati.

Koliko ste se spočili po naporni sezoni?

Najprej sem bil v karanteni in nisem mogel iti nikamor. Dosti snega je bilo v gorah in sem šel trikrat na turno smučanje, nekaj sem tudi alpsko smučal.

Vaša sezona je bila uspešna. Na vsakem koraku ste izpostavljali zbranost in osredotočenost na naslednjo nalogo. Verjetno je cilj, da glavo še naprej ohranite na istih tirnicah.

Na enak način želim iti naprej. Ne smem iti z glavo skozi zid. Korak za korakom moram iti, problem za problemom, iz skoka v skok, treninga v trening, tekme v tekmo. Ugotovil sem, da mi to prinaša rezultate in glava najmanj trpi.

Foto: Grega Valančič/Sportida V pretekli zimi ste odlično tempirali formo in prišli na nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorf odlično razpoloženi. Na koncu ste se veselili bronastega odličja na srednji skakalnici. V naslednji bodo osrednji cilj olimpijske igre v Pekingu. Ali lahko tempirate formo v skokih?

Mislim, da se forma tempira v glavi. Kot smo si postavili cilj za Oberstdorf, se lahko tudi zdaj. Bolj ko se je bližalo, bolj sem v glavi stopnjeval skoke. Se pa mora dogajati spontano in ne smeš o tem preveč razmišljati.

Ali je bila medalja že cilj pred začetkom sezone ali po tem, ko ste vanjo vstopili in dobro skakali?

Že pred začetkom sezone. Cilj je bil izpolnjen. Vedel sem, da lahko. Počasi je treba do tega priti. Nič ne gre čez noč.

Verjetno si boste podoben cilj zadali tudi za olimpijske igre.

Vedno so visoki. Da na vsaki tekmi pokažem najboljše skoke. Da si ti tisti najboljši, za katerim gledajo. To je moj cilj. Morda letos, morda naslednje leto, morda nikoli. To je želja, cilj, za katerega delam.

Foto: Grega Valančič/Sportida Kje vidite, da imate možnosti za napredek?

Kar precej področij je, ki jih lahko izboljšam. V gibalnem delu je denimo veliko prostora. V ledvenem oziroma kolčnem delu sem precej zakrčen. Precej rezerv imam glede počepa. To je tisti problem. Če sem v pravi formi, je počutje pravo in nimam težav. Spravim se v pravi počep. Čim nekaj ne gre in počep malce zamaknem, je v bistvu že velik primanjkljaj in potem težko delam najboljše skoke. Še vedno so dobri, a ne takšni, kot jih znam sicer pokazati.

Kakšen napredek lahko storite še pri opremi?

Vedno skušaš razvijati. Preizkušaš smuči, nove drese, kroje. Tudi pozimi je pri vsakem novem dresu kakšna malenkost spremenjena. Razvoj se ne ustavi. Kot pri formuli 1 denimo … Vse ekipe bodo prinesle na posamezno dirko kakšen nov dodatek. Kdaj je lahko ta zelo dober, kakšna stvar pa ne prinese dodatnih metov in rezultatov.