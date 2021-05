Po uvodnih dveh sezonah v članski konkurenci se je slovenskemu prvaku Petru Prevcu v pretekli zimi po desetih letih zgodilo, da se mu na nobeni posamični tekmi v svetovnem pokalu ni uspelo uvrstiti med najboljšo deseterico. Ko je potegnil črto pod sezono, ga je to dodatno žrlo.

"Morda sem prehitro postal nervozen ali pa sem mislil, da bo šlo samodejno naprej. To je bilo tisto, kar mi je dalo misliti. Velikokrat sem se gibal blizu tega podviga, nato padel iz trideseterice. Zakaj se je to dogajalo, bo treba še malce premleti, da se bo v prihodnje zapeljalo drugače," je ob tem povedal Prevc.

Ne želi tavati v temi, kar zadeva opremo

Najbolj si želi mirnosti. Nekoliko drugače se je lotil pripravljalnega obdobja, saj mora poslušati tudi telo. Čeprav pri 28 letih še zdaleč ni med najstarejšimi, a je v članskem pogonu vse od leta 2009, hkrati pa so ritem narekovale tudi poškodbe: "Moram vzdrževati tisto, kar znam, in izboljšati, česar ne znam. Marsičesa ne znam. Nočemo delati velikih sprememb. Morda bolj spremljati proces treninga, ga prilagoditi tudi dnevnemu, tedenskemu počutju. Da kdaj narediš kakšno stvar več, kdaj kakšno manj."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko poudarka bo namenil tudi opremi. Predvsem bi rad spremenil odnos in bolj vključil preostale ljudi iz strokovnega štaba. Ne želi namreč tavati v temi: "Bolj bom siten, da bo štab dal svoje mnenje, kar zadeva mojo opremo. Z majhno spremembo lahko veliko spremeniš. Če tekmovalec ne ve, ne opazi, ker se posveča tehniki, mu tudi oprema ne more pomagati."

Stare ali nove smuči?

Izključeno ni niti, da bi ga v naslednji zimi videli na delu z drugim opremljevalcem smuči. S Fischerjem ga namreč ne veže več pogodba. Ker je pred vrati olimpijska sezona, je v zraku tveganje, če se odloči za drugega proizvajalca. Lahko se mu izide, lahko potegne kratko. Zato lahko pričakujemo, da bo poleti preizkusil tudi druge smuči. "Julija bomo videli," pravi Peter.

Bo ostal na Fischerjevih smučeh tudi v olimpijski sezoni? Foto: Sportida

V karieri je nastopil na troje olimpijskih igrah, največ uspeha pa so mu prinesle zadnje v Sočiju leta 2018, ko je osvojil srebrno in bronasto odličje. Da pot na Kitajsko ni samoumevna, se dobro zaveda, kar je na koži izkusil na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer se na interni tekmi ni uvrstil za preizkušnjo na manjši skakalnici.

Naprava v Pekingu pa bo za vse skakalce novost, saj se na njej še niso preizkusili. Zaradi epidemioloških razmer je namreč generalka odpadla. Čeprav najstarejši od bratov Prevc potrebuje nekaj časa, da se na skakalnico privadi, v tem ne vidi težave: "To je res. Skakalnica je posebna. Za kakšno sem že mislil, da jo poznam, a se na koncu ni šlo. Odkar so skakalnice nove, niso zelo drugačne. Razlikujeta se nadmorska višina in morda naklon. Doskočišča v Sočiju, Čajkovskem, Almatjju so zelo podobna in mislim, da bo Peking zelo podoben."