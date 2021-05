Domen Prevc od besed k dejanjem

Za mladega slovenskega skakalca Domna Prevca, ki bo čez mesec dopolnil 22 let, je bila zadnja sezona poučna. Prišel je do spoznanja, na kar so ga trenerji opozarjali že ves čas, da bo moral drugače zagristi v pripravljalnem obdobju. Videti je, da je stopil na prave tirnice in je z glavo osredotočen že na začetku priprav.

Po koncu pretekle sezone si je Domen Prevc vzel nekaj časa za sprostitev in v tem času spoznaval Slovenijo, predvsem okoli Bohinja, nato pa vstopil v cikel priprav na novo sezono. Ta bo dolg kar sedem mesecev. In v tem času želi narediti nadgradnjo. V preteklosti je večkrat zamudil vlak in šele ob koncu pripravljalnega dela začel iskati pravo formo, kar na dolgi rok ni prinašalo rezultatov.

"Popredalčkali smo stvari. V bistvu je nova energija, stari-novi štab. Za zdaj je zelo obetavno. Predvsem bi rad potestiral opremo pred začetkom sezone. Poleg tehnike in treninga bi rad več časa posvetil opremi, da ne bo iskanja na začetku tekem," je dejal najmlajši od bratov Prevc, ki je ob začetku priprav pozitivno presenetil glavnega trenerja Roberta Hrgoto, ki se je pošalil, da letos ni prišel na zbor z nogometno postavo. Ob koncu zadnje sezone je na glas poudaril, da se bo bolj zavestno lotil priprav, in videti je, da je od besed prišel k dejanjem.

Cilje ima višje

Lani je imel pred vstopom v zimo še smolo s poškodbo zapestja, potem ko je padel na treningu pri preskakovanju ovir. In kakšen je zdaj njegov zdravstveni karton? "Koronavirusa nimamo, se nas, kot je videti, noče prijeti, da bi imeli tisto potrdilo, da smo ga preboleli (smeh, op. a.). Sicer pa vrhunsko. Na treningih vidim, da sem kar v redu pripravljen. A moram to držati skozi celotno poletje," je odgovoril.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V prihodnji sezoni so olimpijske igre v Pekingu osrednji vrhunec, a bo zanj morda še pomembnejše svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu. Na letalnici, na kateri se dobro počuti in je na njej leta 2019 celo zmagal: "Vizijo imam poletje oddelati, kot sem si zastavil. Kako bo pozimi, bomo videli. Narediti moram dobro bazo in potem bo zima takšna, kot si bom želel. Cilji so višji. Lanska sezona mi ni dala zadovoljstva kljub lepemu zaključku v Planici. Če želiš uživati v tem športu, moraš biti vsako tekmo med trideset. Ne, da v drugi seriji čakaš na preostale. Saj si sicer vesel za druge. Lepo je bilo, da je vsaj Žaba (Anže Lanišek, op. a.) kaj skočil. Če še tega ne bi bilo, bi bilo zamorjeno."

Čas hitro beži

Do nove sezone je še daleč. Skakalci bodo morali opraviti sedem mesecev pripravljalnega obdobja, da bodo le začeli z zimskim delom sezone. A gre čas kljub vsemu zelo hitro, izpostavlja: "Ko veš, da imaš tri, štiri kakovostne treninge v poletju na teden, kakšen teden se sfiži, pride vreme, moraš potestirati tri, štiri pare smuči, je za tabo takoj mesec. Potem pride na vrsto še testiranje dresov in drugih dodatkov. In dva meseca gresta hitro mimo."

Trdo bo delal, da bo v zimo prišel dobro pripravljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi v prihodnje ostaja na Slatnarjevih smučeh, ker je zelo zadovoljen s sodelovanjem s Petrom Slatnarjem, ki se hitro odzove na vse zahteve, ki jih skakalci imajo. "In še slovenska znamka je," dodaja Prevc.