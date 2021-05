Videl bo, v katero smer bo šlo

"Naredili smo načrt, ki mi nekako ustreza. Tega se bomo držali," je 21-letni slovenski smučarski skakalec Timi Zajc redkobeseden o smernicah, povezanih s treningi, ki jih je postavil skupaj s trenerjem Robertom Hrgoto, in hkrati dodaja: "Zavedam se, da bom moral biti vseskozi osredotočen in nenehno trenirati."

Mladi Timi Zajc v zadnji zimi ni izstopal na rezultatski ravni, kot smo pričakovali, ampak z dogodki v Planici. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih na Letalnici bratov Gorišek je javno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja. Takrat je bil volk samotar, saj ni nihče od skakalcev stopil za njegov hrbet, pa čeprav naj bi bilo več podobnih somišljenikov, ki jim ni bil všeč način dela. Počutil se je izdanega in se tudi iz te šole nekaj naučil, je poudaril po koncu sezone v Planici: "To, da sem se preveč postavil za vso ekipo. Bolj tiho moraš očitno biti in mora se ti malo 'fučkati'."

Zanj so bili zadnji meseci poučni in morda je tudi zaradi tega dogodka zdaj nekoliko bolj redkobeseden pri napovedih in smernicah za v prihodnje. Razumljivo je po sezoni potreboval oddih in se nekoliko umaknil od smučarskih skokov. Vzel si je čas za različne športe, pri katerih se je sproščal in hkrati na tovrsten način vzdrževal raven fizične pripravljenosti. Kilometre je nabiral s tekom, kolesarjenjem, kakor tudi na dirkališču na Grobniku.

Na kar je decembra v Planici želel opozoriti, je bilo več posluha trenerskega štaba na njegove želje v povezavi s treningom. In kako se je uskladil z Robertom Hrgoto, ki je zdaj na čelu A-reprezentance? "Naredili smo načrt, ki mi nekako ustreza. Tega se bomo držali," je bil kratek Zajc in na vprašanje, kaj želi spremeniti v načinu dela, dodal: "Zelo težko govorim o tem. Načrt je postavljen, držali se ga bomo. Bomo videli, v katero smer bo šlo."

Nikalen je bil odgovor, ali je bila morebiti v igri zasebna ekipa, kar pri smučarskih skokih v primerjavi z alpskim smučanjem ni praksa.

In kaj bo v poletnem pripravljalnem obdobju ključno? "Zavedam se, da bom moral biti vseskozi osredotočen in nenehno trenirati," poudarja 21-letni skakalec.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot vsi njegovi reprezentančni kolegi bo poleti prav tako namenil čas preizkušanju opreme, spregovoril pa je še o tem, koliko tekem bi v poletnem obdobju rad odskakal: "Poskušal bom čim več. Odvisno od tega, v kakšni formi bom. Poletne tekme so zame pomembne."