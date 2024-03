Velik dan za Niko Prevc, v Planici bo slavnostno

Po prvotnem scenariju bi se sezona svetovnega pokala za smučarske skakalke morala končati pretekli teden na letalnici v Vikersundu, a je pred slabim mesecem prišla novica, da je Smučarski zvezi Slovenije skupaj z Organizacijskim komitejem Planica zaključek 13. sezone ženskega svetovnega pokala uspelo pripeljati v Slovenijo.

Čeprav bi si kar nekaj skakalk sezono tako kot skakalci želelo zaključiti na Letalnici bratov Gorišek, se to ne bo zgodilo. Tekmovalke se bodo v Planici pomerile na srednji skakalnici (HS 102).

Šesterica Slovenk

Uradni trening se bo začel ob 15.30, prva serija individualne preizkušnje pa ob 17. uri. Po odpovedi nekaterih tekmovalk iz prve 30-erice – med njimi sta tudi Norvežanki, ki sta zaznamovali norveško turnejo, Eirin Maria Kvandal in Silje Opseth – bo lahko nastopilo šest Slovenk.

Šesterica Slovenk, predvidenih za današnjo tekmo Foto: www.alesfevzer.com

Glavni trener Zoran Zupančič bo tako lahko računal na zmagovalko sezone Niko Prevc, Niko Križnar, Emo Klinec, Katro Komar, Tajo Bodlaj in Tino Erzar.

Slovenci z velikim kristalnim globusom: Primož Peterka, Peter Prevc, Nika Križnar, Nika Prevc (prejela ga bo danes), Tina Maze in Žan Košir.

"Želim imeti glavno besedo"

19-letna Prevčeva ima tekmo pred koncem neulovljivo prednost pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig, tako da bo po tekmi postala šesta slovenska lastnica skoraj 7,5 kilograma težke lovorike, velikega kristalnega globusa. Čeprav je bitka za prvo mesto že odločena, pa želi najstnica, s sedmimi individualnimi zmagami pa tudi slovenska ženska rekorderka, sezono končati v slogu. Letošnja zmagovalka sezone 19-letna Nika Prevc, ki želi imeti v Planici glavno besedo, in zmagovalka lanske sezone, 35-letna Eva Pinkelnig. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Pričakujem čim več navijačev v Planici in upam, da bodo tudi oni odšli tako srečni kot jaz. Naj tej skakalnici sem dosegla svoje najboljše skoke, nastop na njej je velika prednost tudi za celotno našo ekipo. Želim pa imeti zadnjo besedo v četrtek," je v začetku tedna ob vrnitvi v domovino dejala mlada skakalka in dodala: "Kar nekaj časa nisem doumela, kaj sem naredila v tej sezoni. Zdaj verjamem, da sem si zaslužila to skupno zmago. Bom pa lažje kaj več povedala, ko bom pokal res dobila in opravila še zadnjo tekmo."

Seštevek v svetovnem pokalu eno tekmo pred koncem (23/24): 1. Nika Prevc (Slo) 1394 točk

2. Eva Pinkelnig (Avt) 1205

3. Yuki Ito (Jap) 985

4. Alexandria Loutitt (Kan) 950

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 895

6. Nika Križnar (Slo) 869

14. Ema Klinec (Slo) 468

25. Katra Komar (Slo) 187

34. Taja Bodlaj (Slo) 51

35. Ajda Košnjek (Slo) 48

36. Tina Erzar (Slo) 42

56. Jerica Jesenko (Slo) 3

Ema Klinec: Potrudila se bom, da dokažem nasprotno Ema Klinec želi dokazati, da zna skakati tudi na manjših skakalnicah. Foto: www.alesfevzer.com

Tekmovalke so po dolgi sezoni utrujene, kar je v začetku tedna na novinarski konferenci potrdila Križnarjeva, tretja na letalnici v Vikersundu Ema Klinec pa dodala, da želi pred domačimi navijači dokazati, da zna skakati tudi na manjših napravah.

"V Planici želim dobro nastopiti. Malo me moti, ker ljudje govorijo, da ne znam skakati na malih skakalnicah, a to ni res. Potrudila se bom po najboljših močeh, da dokažem nasprotno."

Zoran Zupančič Foto: www.alesfevzer.com

"Zagotovo čutimo olajšanje, da si je globus zagotovila že pred Planico. V Planico lahko gremo sproščeni, gre za naš domači teren. Upam, da bodo dekleta zdrava, da bomo tam dobro opravili svoje delo. Verjamem, da bo kar nekaj tekmovalk poskušalo skočiti na stopničke oziroma pred domačim občinstvom pokazati svoje najboljše predstave," je prepričan glavni trener Zoran Zupančič.

Ta je v ponedeljek imel nekaj skrbi, saj ob vrnitvi niso dobili celotne opreme: "Na letališču smo izgubili drese, ki so vredni sedem tisoč evrov. Te moramo dobiti do srede, da dokončamo to sezono."

Slovenke so velik del sezone s precej starejšimi in izkušenejšimi Avstrijkami bile boj tudi za zmago v pokalu narodov, a bo ta pripadla severnim sosedam, slovenske skakalke pa bodo končale na drugem mestu.

Seštevek v pokalu narodov eno tekmo pred koncem (23/24): 1. Avstrija - 3660 točk

2. Slovenija - 3322

3. Japonska - 2291

4. Norveška - 2206

5. Nemčija - 1922

6. Kanada - 1574

...

Planica (HS 102):

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica (letalnica – moški in HS 102 – ženske): Četrtek, 21. marec

8.00 uradni trening, 1. serija, moški

9.00 uradni trening, 2. serija, moški

10.00 kvalifikacije, moški 15.30 uradni trening, ženske (HS 102)

17.00 finalna tekma svetovnega pokala za ženske (HS 102)

Po tekmi sledi razglasitev sezone v skupnem seštevku FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in v pokalu narodov za ženske. Petek, 22. marec

14.00 poskusna serija, moški

15.00 posamična tekma, moški Sobota, 23. marec

8.00 poskusna serija, moški

9.30 ekipna tekma, moški Nedelja, 24. marec

8.30 poskusna serija, moški

9.30 posamična tekma, moški

