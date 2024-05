Na ljubljanskih Žalah se je množica ljudi poslovila od novinarke, voditeljice, publicistke in igralke Mance Košir, ki je umrla 2. maja v 77. letu starosti. Od leta 2019, ko so ji prvič postavili diagnozo, se je borila z rakom. Kot je sporočila njena hči Tina Košir, je bil njen pogreb javen in odprt za vse.

Tina Košir je v govoru dejala, da je bil pogreb takšen, kot si ga je Koširjeva želela: "Brez formalnih govoranc." Povedala je, da se "samo najpogumnejši soočijo z bližajočo se smrtjo, kot se je soočila ona. Brez patetike in sentimentalnosti." Razkrila je tudi, da si njena mati ni želela cerkvenega pogreba, "ker je Bog povsod". "Bila je verna, kar se je videlo tudi v njenih zadnjih dnevih, ko je večkrat vzkliknila: 'Bogec me ima pa res rad,'" je še dodala.

V nebo poleteli papirnati metulji

Žara Mance Košir je bila prekrita z mahom, večina ljudi pa si je oblekla svetla oblačila, kar si je Koširjeva želela. Želela je tudi, da v nebo poletijo metulji, ki simbolizirajo preobrazbo in prehod v svobodo. Nekateri so tako s seboj prinesli papirnate metulje, ki so jih nosili v laseh ali rokah.

Pogreba so se med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, evropska poslanka Ljudmila Novak, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, glasbenik Vlado Kreslin, igralki Pia Zemljič in Saša Pavček ter profesor novinarstva Marko Milosavljević.

Pred pogrebom je njena hči Tina na Facebooku zapisala, naj tisti, ki se nameravajo udeležiti pogreba, namesto rož prinesejo donacijo "v namen, ki je Manci toliko pomenil: za detabuizacijo umiranja in smrti ter za čim kvalitetnejšo in čim dostopnejšo paliativno oskrbo".

Na željo Koširjeve so na njenem pogrebu zaigrali pesem Oliverja Dragojevića Vjeruj v ljubav (Verjemi v ljubezen). Slišati je bilo tudi pesem Edith Piaf Non, je ne regrette rien (Ničesar ne obžalujem), ki jo je zapela Darja Švajger. Skupina Dinamitke pa je v slovenščini zapela pesem Hallelujah. Odprtih je bilo tudi sedem žalnih knjig.

Od leve proti desni: hčerki Tina Košir in Ladeja Godina Košir ter nekdanji mož Karpo Godina Foto: Bobo