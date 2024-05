Najprej bo znan MVP, nato na delu New York in Indiana

V noči na četrtek bodo v ligi NBA razglasili najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, kmalu za tem pa se bo začelo tudi edino srečanje tega dne. Ob 2.00 se bosta v New Yorku pomerila domači Knicks in Indiana Pacers. Po prvi tekmi so v prednosti z 1:0 kratkohlačniki.

Že približno pol ure pred tekmo bo okronan naslednik Joela Embiida, ki si je naziv MVP prislužil v pretekli sezoni. Med tremi nominiranci je tudi slovenski as Luka Dončić, poleg njega pa se za laskavi naziv potegujeta še Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Srb Nikola Jokić, ki tudi velja za prvega favorita za omenjeno nagrado.

Nato bosta na parket stopili moštvi New Yorka in Indiane. Po prvi tekmi, ki so jo po drami s 121:117 dobili Knicks, nas čaka še druga tekma v Madison Square Gardnu. Domači na srečanju ne bodo mogli računati na Bojana Bogdanovića, Juliusa Randla in Mitchella Robinsona, pri gostih pa je ima nekaj težav zvezdnik ekipe Tyrese Haliburton, a naj bi vseeno zaigral.

Glavna naloga gostov bo predvsem zaustaviti napadalno izjemnega Jalena Brunsona, ki v tokratni končnici naravnost blesti. Na zadnji tekmi je denimo kar 21 od 43 točk dosegel v zadnji četrtini in bil eden ključnih mož preobrata New Yorka v zadnjih minutah srečanja. Če Knicks stavijo predvsem na izjemno zunanjo linijo, ki jo ob Brunsonu tvorita še Donte DiVicenzo in Josh Hart, pa na drugi strani Pacers upe polagajo v centerski dvojec Pascal Siakam – Myles Turner, dolžnik s prve tekme pa je zagotovo Haliburton.

