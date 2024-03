Kaj je dobro vedeti ob prihodu na planiški praznik?

Vse od četrtka do nedelje bo v Planici znova živahno, obetajo se štirje tekmovalni dnevi. Ne le smučarski skakalci, sezono svetovnega pokala bodo tu končale tudi smučarske skakalke. Nika Prevc bo v četrtek v zrak dvignila veliki kristalni globus, v nedeljo pa bo bogato kariero končal Peter Prevc. Organizatorji so za gledalce pripravili navodila, ki jih je pred prihodom v Planico v izogib slabi volji dobro prebrati.

Organizatorji si želijo, da v Planico ljudje prihajajo čim bolj organizirano. Vsem obiskovalcem bodo na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, ki bodo za obiskovalce začeli voziti v jutranjih urah (v četrtek ob 7.30, v petek ob 10.30, v soboto ob 6.30, v nedeljo pa ob 6. uri), končali pa dve uri po koncu tekmovanja (četrtek, petek, nedelja), na dan ekipne tekme v soboto pa tri ure po koncu tekmovanj.

Podrobneje si o krožnem prevozu iz Kranjske Gore proti Planici (o vstopnih mestih – KG, Podkoren, Rateče, Petrol Rateče) lahko preberete tukaj.

Iz Kranjske Gore in okolice bo na prizorišče organiziran krožni prevoz. Foto: Vid Ponikvar

Obiskovalci, ki bodo v Planico prišli z lastnimi vozili, bodo na parkirne površine usmerjeni z označbami organizatorja in z navodili rediteljev. Parkiranje v Kranjski Gori bo mogoče na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če bo drugače označeno z oznakami organizatorja. Parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala, opozarjajo na uradni spletni strani.

Nika Prevc bo v četrtek dvignila veliki globus, Peter Prevc pa v nedeljo končal bogato kariero. Foto: Vid Ponikvar

V Planico z vlakom

Na finale se med 21. in 24. marcem lahko katerikoli dan odpravite s kombiniranim prevozom vlaka in avtobusa. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami bo tudi letos prevoz v Planico na Fisov finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih mogoč z vlakom ter od Jesenic naprej z avtobusom, vezanim na vozni red vlakov (na povezavi). Pripravili so tudi posebno ugodnost za vse imetnike vstopnic za ogled planiških tekem – v Planico se lahko s katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Jesenic in nazaj z vlakom pripeljete brezplačno.

"Vse logistične rešitve, ki smo jih preizkusili v zadnjih letih, še posebno lani med svetovnim prvenstvom in letos med mladinskim svetovnim prvenstvom, so takšne, da se nikomur ni treba bati, da bi obtičal v prometnem zamašku. Krožni prevozi, selekcioniranje in vse tisto, kar k temu sodi. Trudimo se, da Planica ne bo logistični zalogaj, ampak bo vse teklo čim bolj tekoče. Pri prometu velja še poseben poziv – vsi imetniki vstopnic bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami do Jesenic lahko z vlakom potovali brezplačno in nato krožno naprej z avtobusom do Planice," ob tem pravi generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

Foto: Vid Ponikvar

Vstop na prizorišče

Da bi na vhodih preprečili gnečo in obiskovalcem omogočili čim hitrejši prihod na prizorišče, bo vstop potekal v dveh korakih:

1. Na zunanjih vhodih bodo opravljali kontrolo vstopnic.

2. Sledil bo vstop v nadzorovano območje (območje selekcije in umirjanja):

obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na vhode za pregled,

obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na ločene vhode.

Napotki za čim hitrejši vstop: - s seboj imejte čim manj prtljage,

- če boste prišli v manjši skupini, naj ima prtljago le ena oseba iz skupine,

- po prihodu do vstopnih mest se tam ne zadržujte, ampak čim hitreje vstopite na prizorišče,

- imejte pripravljene vstopnice in

- aktivno sodelujte pri pregledu prtljage.

Prepoved kurjenja, odprtega ognja, postavljanja miz, stolov ...

Organizatorji ob tem opozarjajo, da sta strogo prepovedana kurjenje ter uporaba odprtega ognja in vseh vrst žarov. Prav tako je prepovedano postavljanje miz, stolov, ležalnikov in podobnih predmetov zaradi prehoda intervencijskih vozil.

Shema prizorišča moških tekem na letalnici:

Skrbno načrtujte pot, od doma dovolj zgodaj, ne pod vplivom alkohola

"Obiskovalce prosimo, naj skrbno načrtujejo pot, naj gredo pravočasno od doma. Infrastruktura od Karavank do Planice je ena sama cesta. Naj bodo vozniki strpni, naj vozijo v koloni, mi bomo skrbeli, da bo promet potekal čim bolj tekoče. Nadzor in urejanje prometa bomo izvajali na zelo širokem območju. Od izvoza Hrušica do Planice oziroma do parkirnih prostorov, ki jih zagotavlja organizator. Naj se čim bolj uporablja javni prevoz, krožni prevoz organizatorja, s tem se zmanjšuje število parkiranih vozil v bližini prireditvenega prostora, kar vpliva na varnost cestnega prometa.

"Na prireditev naj obiskovalci ne hodijo pod vplivom alkohola. Že ob prihodu, na cestah, in tudi na prireditvenem prostoru naj upoštevajo navodila policistov," opozarja Uroš Čadež. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na prireditev naj obiskovalci ne hodijo pod vplivom alkohola. Že ob prihodu, na cestah, in tudi na prireditvenem prostoru naj upoštevajo navodila policistov, rediteljev in varnostnikov, ki bodo obiskovalce usmerjali na vse parkirne prostore. Pred vstopom na objekt bo organizator izvajal pregled oseb, predvsem zaradi varnosti obiskovalcev, tekmovalcev oziroma splošne varnosti. Izvajali bodo tudi videonadzor prireditve.

Obiskovalci naj ne prinašajo nevarnih predmetov, orožja, pirotehnike, kakršnihkoli snovi, ki bi lahko vplivale na varnost vseh udeležencev. Predlagamo, da hišne ljubljenčke pustijo doma," je pred športnim praznikom na novinarski konferenci med drugim dejal vodja sektorja uniformirane policije pri Policijski upravi Kranj Uroš Čadež.

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica (letalnica – moški in HS 102 – ženske): Sreda, 20. marec

8.00 preizkus letalnice, moški

18.00 preizkus skakalnice, ženske (HS 102) Četrtek, 21. marec

8.00 uradni trening, 1. serija, moški

9.00 uradni trening, 2. serija, moški

10.00 kvalifikacije, moški 15.30 uradni trening, ženske (HS 102)

17.00 finalna tekma svetovnega pokala za ženske (HS 102)

Po tekmi sledi razglasitev sezone v skupnem seštevku Fisovega svetovnega pokala v smučarskih skokih in v pokalu narodov za ženske. Petek, 22. marec

14.00 poskusna serija, moški

15.00 posamična tekma, moški Sobota, 23. marec

8.00 poskusna serija, moški

9.30 ekipna tekma, moški Nedelja, 24. marec

8.30 poskusna serija, moški

9.30 posamična tekma, moški

