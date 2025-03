Smučarske skakalke so svoje delo na srednji skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu že opravile. Nika Prevc je na posamični tekmi postala svetovna prvakinja, na ekipni so Slovenke zasedle četrto mesto, zdaj pa je čas še za veliko skakalnico (HS138). Ob 13.30 skakalke čaka trening, po tem bodo znane tekmovalke, ki bodo v sredo tekmovale na preizkušnji mešanih ekip (16.00), v četrtek (20.30) sledijo kvalifikacije, v petek (16.15) pa še posamična tekma.

Torek na 44. nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je v skakalni karavani rezerviran za trening na veliki skakalnici. Ob 13.30 bodo najprej skakalnico (HS138) preizkusile skakalke, ob 17. uri sledijo še poskusne serije skakalcev.

Na trening je prijavljenih 69 skakalk iz 19 držav, med njimi so štiri Slovenke: najboljša skakalka zime in svetovna prvakinja na srednji skakalnici Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar. Glede na to, da je Taja Bodlaj zaradi bolezni odpotovala v domovino, bo ta četverica slovenske barve zastopal tudi v četrtkovih kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo.

Reprezentance imajo pravico, da na posamični tekmi skačejo s štirimi skakalkami, izjema bi lahko bila Kanada, saj bo Alexandria Loutitt branila naslov prvakinje iz Planice, a Kanadčani bodo imeli v kvalifikacijah le tri tekmovalke.

Alexandria Loutitt bo branila naslov svetovne prvakinje iz Planice. Foto: Grega Valančič/Sportida

V sredo najprej tekma mešanih ekip

V sredo ob 16. uri bosta dve Slovenki v boju za odličja združili moči z dvema Slovencema, saj bo prva tekma na veliki napravi tekma mešanih ekip. Sploh prvič na nordijskih svetovnih prvenstvih bodo dekleta in fantje skupaj skakali na veliki skakalnici, do zdaj so na manjši.

Slovenci so na tekmi mešanih ekip pred dvema letoma osvojili bron.

Trondheim, velika skakalnica, trening:

Spored, nordijsko SP, Trondheim, skakalke: Torek, 4. marec

13.30 uradni trening (HS 138) Sreda, 5. marec

15.00 poskusna serija

16.00 tekma mešanih ekip (HS 138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS 138)

20.30 kvalifikacije (HS 138) Petek, 7. marec

15.15 poskusna serija (HS 138)

16.15 posamična tekma (HS 138)

