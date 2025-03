Osebam z ovirami omogočajo dostop do javnih prostorov

Z inovativnimi invalidskimi platformami in dvigali, ki združujejo varnost, funkcionalnost in estetiko, v družbi SUS dvigala sledijo viziji vključujoče prihodnosti.

Foto: SUS DVIGALA D.O.O.

"V podjetju SUS dvigala se zavedamo pomembnosti dostopnosti za vse uporabnike javnih prostorov. Dostopnost namreč ni le zakonska obveznost, temveč tudi temeljno načelo zagotavljanja enakih možnosti v naši družbi. Kljub temu ostajajo številne javne stavbe neustrezno prilagojene za osebe z oviranostmi, kar ovira njihovo samostojnost in enakopravnost. Naša prizadevanja so usmerjena k iskanju učinkovitih rešitev, ki omogočajo dostopnost in varnost vsem uporabnikom – od invalidskih platform do dvigal, ki ustrezajo standardom," razlaga direktorica Ana Sedej.

Invalidske platforme in dvigala za izboljšanje dostopnosti

Invalidske platforme in dvigala so ključne rešitve, ki omogočajo enakopraven dostop v obstoječih javnih objektih. Takšne rešitve so zasnovane za zagotavljanje varnega prevoza invalidskih vozičkov in drugih pripomočkov, s čimer omogočajo nemoten dostop do vseh nadstropij in delov stavbe. "Pomembno je, da so naše rešitve ne le funkcionalne, temveč tudi prilagodljive obstoječi arhitekturi in tehničnim zahtevam stavbe," poudarja sogovornica. Pri načrtovanju in izvedbi se osredotočajo na tri ključne vidike:

Funkcionalnost in prilagodljivost: njihove platforme in dvigala so zasnovane tako, da se prilagodijo različnim vrstam stavb – od šol, zdravstvenih ustanov in kulturnih objektov do poslovnih prostorov. Upoštevajo specifične potrebe uporabnikov in prostorov, kar zagotavlja optimalno uporabniško izkušnjo. Varnost in zanesljivost: vgradnja platform in dvigal poteka skladno z najnovejšimi varnostnimi standardi in predpisi, kar uporabnikom omogoča popolno zaupanje v delovanje naprav. Estetika in harmonija s prostorom: njihove tehnične rešitve estetsko dopolnjujejo obstoječi dizajn prostora in ne posegajo v njegovo arhitekturno harmonijo.

Foto: SUS DVIGALA D.O.O.

Novi standardi za pravilno delovanje dvigal za osebe z oviranostmi Veljati začenjajo novi predpisi, ki bodo še dodatno pripomogli k izboljšanju dostopnosti obstoječih dvigal za osebe z oviranostmi. Standard EN81.70 za vsa nova dvigala pa določa: Dimenzije in oprema kabine : minimalne zahteve za velikost kabin ter namestitev ročajev in sedežev, ki zagotavljajo dodatno podporo in udobje uporabnikom.

: minimalne zahteve za velikost kabin ter namestitev ročajev in sedežev, ki zagotavljajo dodatno podporo in udobje uporabnikom. Natančnost zaustavljanja in poravnave : nova pravila določajo natančnost zaustavljanja znotraj tolerance ± 10 milimetrov in poravnave znotraj ± 20 milimetrov, kar zagotavlja stabilnost in varnost kabine ob postanku.

: nova pravila določajo natančnost zaustavljanja znotraj tolerance ± 10 milimetrov in poravnave znotraj ± 20 milimetrov, kar zagotavlja stabilnost in varnost kabine ob postanku. Prilagojena tipkala in oznake : postavitev in prilagoditev tipk omogoča lažje upravljanje, pri čemer so vse tipke jasno označene s simboli.

: postavitev in prilagoditev tipk omogoča lažje upravljanje, pri čemer so vse tipke jasno označene s simboli. Zvočni in vizualni signali: nova pravila določajo glasovne module, ki jasno obveščajo o položaju kabine, ter alarmne sisteme, opremljene z vizualnimi in zvočnimi signali, ki zagotavljajo hitro in zanesljivo obveščanje. Novi standardi vključujejo tudi usmeritve glede uporabe varnih in prilagojenih materialov, ki izboljšujejo zaznavanje in zagotavljajo prijetno uporabniško izkušnjo.

Skupaj za boljšo vključujočo družbo

"V družbi SUS dvigala smo ponosni, da lahko s svojim delom prispevamo k bolj vključujoči družbi, kjer je mobilnost pravica vseh. Z implementacijo novih predpisov in izboljšanjem dostopnosti z našimi naprednimi rešitvami si prizadevamo ustvariti svet, kjer lahko vsak posameznik samostojno in enakopravno uporablja prostore. S svojimi inovativnimi rešitvami, ki združujejo varnost, funkcionalnost in estetiko, sledimo viziji vključujoče prihodnosti," poudarja Ana Sedej.

Vodilni pri dvigalih Podjetje SUS dvigala, d. o. o. pri Ljubljani, ki na trgu deluje 57 let, je vodilno na slovenskem tržišču za servisiranje, obnovo in modernizacijo ter montažo dvigal. Z dolgoletno prakso v industriji dvigal zagotavljajo njihovo zanesljivost, varnost, udobje in trajnost. Ponujajo dvigala za stanovanjsko, poslovno ali industrijsko uporabo.



Foto: SUS DVIGALA D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je SUS DVIGALA D.O.O.