Nova priložnost za slovenske stopničke

Medtem ko so smučarske skakalke v soboto dokončno opravile svoje delo v Willingenu, pa skakalce danes čaka še ena posamična tekma. Začela se bo ob 16.10, še pred tem pa bodo ob 14.30 na sporedu kvalifikacije.

Na te je prijavljenih 56 tekmovalcev, tudi pet Slovencev. Anže Lanišek, ki je v soboto zaostal le za vodilnim tekmovalcem zime Danielom Tschofenigom in prvič to sezono skočil do individualnih stopničk, bo nastopil kot 46. Pred njim bodo kvalifikacijski skok opravili Rok Oblak (12), Lovro Kos (24), Domen Prevc (40) in Timi Zajc (43).

Skakalce po današnji tekmi čaka potovanje čez lužo, konec tedna bodo tekmovali v Lake Placidu.

Willingen, kvalifikacije:

Preberite še: