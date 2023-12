Slovenci le za las brez prvih stopničk v sezoni, poseben mejnik Petra Prevca

Smučarski skalaci so se v Klingenthalu v Nemčiji danes pomerili še na drugi posamični tekmi, najboljša Slovenca pa sta bila Anže Lanišek in Lovro Kos, ki sta si delila četrto mesto. Stopničke so zasedli Nemec Karl Geiger, Švicar Gregor Deschwanden in še en Nemec Andreas Wellinger. Peter Prevc je postal deveti skakalec v zgodovini, ki je presegel 10.000 osvojenih točk v svetovnem pokalu.

Zmage se je tudi danes veselil Nemec Karl Geiger (297,9 točk), pred Švicarjem Gregorjem Deschwandnom in rojakom Andreasom Wellingerjem. Po prvi seriji je odlično kazalo slovenskima asoma Anžetu Lanišku in Lovru Kosu, ki sta zaostajala le za vodilnim Geigerjem, v finalu pa sta nazadovala na končno četrto mesto.

Vetrovne razmere so bile danes nestabilne, za nameček je še žirija tekmovanja zaradi nekaj izjemno dolgih skokov krajšala zaletišče, zadnjih pet skakalcev se je tako spustilo s 15. zaletnega mesta, hitrost na mizi pa je bila pri njih zato veliko nižja kot pri skakalcih, ki so skakali pred njimi. S temi razmerami se je edini dobro spopadel le Geiger.

Ni bilo prevelikega pritiska

"Spet so prišli nazaj sproščeni in dobri skoki. To je znak, da imam dobro terapevtko, pa tudi dobro sem nastopil. Bilo je vloženega veliko dela . Med serijama se nisem pustil motiti, sem imel le običajno proceduro priprave na tekmo. Ni bilo prevelikega pritiska danes, nekaj takega sem občutil že v prejšnji zimi," je za nacionalno televizijo po tekmi povedal Lanišek.

"Dva lepa skoka sta mi uspela. Ni me motilo znižanje zaletnega mesta za najboljšo peterico iz prve serije, se je dalo tudi iz njega kaj narediti. Med skokoma sem malo gledal na telefon, to pa je to. Če bi mi predsezono kdo rekel, da bom četrti, bi takoj podpisal. Upam, da sem Robiju (Hrgoti, glavnemu trenerju reprezentance, op. p.) pokazal, da lahko računa name," pa je po poročanju STA dejal Kos.

Peter Prevc je zbral več kot 10 tisoč točk v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Peter Prevc zdaj v elitnem klubu

Peter Prevc je v finalu pridobil dve mesti in tekmo končal koz 11. z novimi točkami svetovnega pokala pa je zdaj presegel mejo 10.000 zbranih točk v karieri, kar je uspelo le še osmim skakalcem poleg njega. Domen Prevc je bil danes 14., Timi Zajc pa 17.

V skupnem sešteku na prvem mestu ostaja Avstrijec Stefan Kraft, ki je bil danes deveti. Po šestih tekmah ima 509 točk. Sledita mu Nemca Andreas Wellinger in Karl Geiger, Lanišek pa je napredoval na deveto mesto.

Karavana se zdaj seli v Švico, kjer bosta v Engelbergu na sporedu posamični tekmi 16. in 17. decembra.

Klingenthal, tekma:

Svetovni pokal, skupno (6/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 509 točk

2. Andreas Wellinger (Nem) 380

3. Karl Geiger (Nem) 353

4. Pius Paschke (Nem) 283

5. Jan Hörl (Avt) 236

6. Rjoju Kobajaši (Jap) 223

...

9. Anže Lanišek (Slo) 178

12. Peter Prevc (Slo) 144

14. Timi Zajc (Slo) 120

19. Domen Prevc (Slo) 65

21. Lovro Kos (Slo) 51

38. Žiga Jelar (Slo) 7

Daljava kvalifikacij za Domna Prevca

Karavana najboljših smučarskih skakalcev na svetu je zbrana v Nemčiji, kjer se bo danes znova pomerila za točke svetovnega pokala v Klingenthalu. V kvalifikacijah si je nastop na glavni tekmi zagotovilo vseh pet slovenskih orlov, Domen Prevc (134 m) je bil tretji, Anže Lanišek (127,5 m) peti, Peter Prevc (127 m) šesti, Lovro Kos (129 m) 13. in Timi Zajc (117 m) 38.

Domen Prevc in predvsem Lovro Kos sta izkoristila dobre vetrovne razmere, prvi je imel 3,8 točke odbitka, drugi kar 9,9 točke. Lanišek, naš najboljši na sobotni tekmi (6. mesto), je imel denimo 9,2 točki vetrovnega pribitka.

Še brez stopničk

Slovenija v tej sezoni še nima uvrstitve na stopničke. Na uvodnih petih tekmah jih ni dočakala. V zadnjem desetletju je tako dolgo brez njih ostala le dvakrat. V sezoni 2020/21 jih je po zaslugi Laniška dočakala prav na šesti tekmi sezone, v sezoni 2018/19 pa šele na 17. tekmi, ko je na Japonskem zablestel Timi Zajc. V zadnjih štirih sezonah je za prve slovenske stopničke vedno poskrbel Lanišek.

Prve moške slovenske stopničke v smučarskih skokih v zadnjem desetletju: