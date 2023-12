Slovenska petnajstletnica v Lillehammerju do rumene majice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skoki, celinski in interkontinentalni pokal

Norveški Lillehammer je prizorišče začetka letošnje sezone celinskega pokala za skakalce in interkontinentalnega pokala za skakalke. Sijajno je sezono odprla 15-letna Tina Erzar, ki je v prvem nastopu ugnala vso konkurenco in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Maksim Bartolj je na tekmi skakalcev zasedel sedmo mesto, Žak Mogel je bil deveti.

Tina Erzar je po prvi seriji z 89 metri zasedala četrto mesto, v finalu pa je s 93,5 metri in 229,5 točkami prišla do prve zmage v karavani interkontinentalnega pokala ob prvem zimskem nastopu; dvakrat je v tem tekmovanju nastopila že poleti.

Drugo mesto je na srednji napravi v Lillehammerju zasedla Nemka Agnes Reisch z 225,8 točkami, tretje pa vodilna po prvi seriji, Čehinja Anezka Indračkova z 225,7 točkami. Jerica Jesenko je zasedla 20. mesto, Katarina Pirnovar pa je končala na 23. mestu, sporočajo s Smučarske zveze Slovenije.

Na tekmi skakalcev na veliki skakalnici je bil najboljši Nemec Luca Roth z 259,0 točkami pred Poljakom Aleksandrom Zniszczolom, ki je zbral 256,1 točk, tretji je bil Avstrijec Clemens Aigner z 252,6 točkami.

Maksim Bartolj je zasedel sedmo mesto z 249,2 točkami, Žak Mogel je bil dve mesti za njim z 247,4 točkami, točke je ujel tudi Mark Hafnar z 204,8 točkami na 26. mestu. Brez finala so na 31., 33. in 39. mestu ostali Rok Oblak, Matija Vidic in Jan Bombek.

