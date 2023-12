Prvenec Francozinje, Ema Klinec za dve točki zgrešila stopničke

Potem ko je v soboto drugič v karieri skočila na stopničke, za 1,9 točke je zaostala za Juki Ito, se Josephine Pagnier danes veseli premierne zmage svetovnega pokala. Francozinja je vodila že po prvi seriji, v kateri je skočila 140,5 metra, v finalu pa s 134,5 metra uspela zadržati prvo mesto.

Na koncu je imela 4,9 točke prednosti pred svetovno prvakinjo z velike skakalnice Alexandrio Loutitt, ki je v prvo skočila meter manj od Pagnierjeve, v finalu pa meter več. Na tretje mesto se je s četrtega mesta prebila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je po trenerjevi odločitvi skočila z nižjega zaletnega mesta. Za zmagovalko je zaostala 19,6 točke. Še točko več zaostanka je na četrtem mestu nabrala njena rojakinja Silje Opseth.

Ema Klinec je zasedla peto mesto, od tretjega sta jo ločili dve točki. Foto: Guliverimage

Po polovici tekme je bila s 133,5 metra na tretjem mestu Ema Klinec, ki pa je v finalu doskočila pri 127 metrih in zdrsnila na peto, od tretjega jo je ločilo 2,1 točke.

Križnarjeva izgubila dve mesti, preostala trojica napredovala

V finalu so nastopile tudi preostale štiri Slovenke, ki so si priborile vozovnico za tekmo. Nika Križnar je v finalu z osmega mesta nazadovala na deseto mesto, nekaj dragocenih točk ji je v finalu odnesel doskok. Preostala trojica je v finalu napredovala. Nika Prevc, ki je v prvi seriji naredila napako, pristala pri zgolj 111,5 metra in napadla z 28. mesta, je v finalu skočila odlično. Pristala je pri 130 metrih, pridobila 11 mest in končala kot 17.

Šestnajstletna Ajda Košnjek je v finalu s skokom, dolgim 118,5 metra, s 26. mesta napredovala na 22., kar je njen najboljši rezultat. Do prvih točk sezone je prišla Katra Komar, v finalu je pridobila tri mesta in končala kot 26. Taja Bodlaj je v kvalifikacijah za 0,7 točke zgrešila nastop na tekmi.

Francozinja vodi v svetovnem pokalu Pagnierjeva je s 180 točkami nova vodilna v svetovnem pokalu. S 140 točkami je druga Loutittova, s 136 pa tretja Ito. Od Slovenk je najvišje Klinčeva na osmem mestu (63 točk), Križnarjeva je 12. (46), Prevčeva 15. (40), Košnjekova 23. (14), Komarjeva pa 29. (5).

Po prostem koncu tedna generalka pred novoletno turnejo

Skakalke bodo imele naslednji konec tedna prost, sredi decembra pa bodo tekmovale v Engelbergu, ki bo služil kot generalka pred novoletno turnejo.

Lillehammer, velika skakalnica, posamična tekma:

Kvalifikacije Loutittovi

Glavni trener Zoran Zupančič, ki v soboto zaradi številnih napak varovank ni bil navdušen, se je nadejal, da se bodo Slovenke na večji napravi znašle bolje. V kvalifikacijah je bilo znova uspešnih pet Slovenk, tokrat je za las brez tekme ostala Taja Bodlaj na 41. mestu.

Alexandria Loutitt je zmagovalka kvalifikacij. Foto: Reuters

Najbolje se je v kvalifikacijah znašla Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki ji je s 133 metri uspel najdaljši skok. Za 0,6 točke je prehitela Francozinjo Josephine Pagnier (130,5), tretja je bila s skoraj 11 točkami zaostanka sobotna zmagovalka Juki Ito (125,5). Četrto mesto je pripadlo Norvežanki Eirin Marii Kvandal, peto pa najboljši Slovenki Emi Klinec (125), ki je za Loutittovo zaostala 17 točk. Križnarjeva (122) je bila deveta, Prevčeva (114,5) 15., Katra Komar (104,5) 29., Ajda Košnjek (101) pa 38. Bodlajeva (98) je tekmo zgrešila za 0,7 točke.

Lillehammer, velika skakalnica, kvalifikacije (ž):