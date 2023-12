Trojni norveški zmagi tako v ženski kot moški konkurenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi na drugi tekmi nordijskih kombinatork v Lillehammerju so domače tekmovalke zabeležile trojno zmago. Še bolj prepričljivo kot v petek je prvo mesto zasedla za zdaj nepremagljiva Gyda Westvold Hansen, ki je imela na cilju 46,7 sekund prednosti pred Ido Marie Hagen, tretje mesto je zasedla Mari Leinan Lund. Tudi na moški tekmi so domači tekmovalci zasedli prva tri mesta, tretjič zapovrstjo je zmagal Jarl Magnus Riiber.

Tudi četrto in peto mesto sta zasedli isti tekmovalki kot dan prej, Japonka Haruka Kasai in Finka Minja Korhonen.

Je pa za dve mesti boljšo uvrstitev kot v petek vknjižila najboljša slovenska tekmovalka. Teja Pavec je zasedla 16. mesto, za zmagovalko je zaostala tri minute in 57 sekund. Po skoku je bila deseta. Tudi Silva Verbič je bila bolj razpoložena kot na prvi tekmi, ko je na cilj prišla zadnja, tokrat je zasedla 19. mesto, na tem mestu je bila že po skoku. Tokrat je premagala pet tekmovalk, njen zaostanek je znašal štiri minute in 13 sekund.

Naslednjo tekmo bodo imele kombinatorke 14. decembra v Ramsauu.

Vrhovnik slabši kot v Ruki

Tako kot pri ženskah so tudi na moški tekmi domači tekmovalci zasedli prva tri mesta. Tretjič zapovrstjo je zmagal Jarl Magnus Riiber, Norvežani pa so na četrti tekmi sezone vsa mesta na zmagovalnem odru zasedli drugič, to se je zgodilo tudi na prvi tekmi v Ruki.

Riiber je bil najboljši po skoku, po desetkilometrskem teku pa je zadržal 35,5 sekunde prednosti pred Jensom Luraasom Oftebrojem. Tretje mesto je zasedel Joergen Graabak, za Norvežani pa sta sledila dva Nemca, Julian Schmid ter Johannes Rydzek.

Do novih točk - letos jih po novem osvoji 40 tekmovalcev -, je prišel tudi Slovenec Vid Vrhovnik. Med trideseterico, v kateri je bil na vseh treh tekmah v Ruki, tokrat ni posegel, zasedel pa je 33. mesto. Spet je boljšo uvrstitev zapravil po skoku, po njem je zasedal 43. mesto. Za zmagovalcem je zaostal dve minuti in 22 sekund.

Gašper Brecelj je bil po skoku dve mesti boljši, v teku pa je nazadoval na 47. mesto.

V nedeljo bo v Lillehammerju še ena tekma.

