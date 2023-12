Trojna norveška zmaga, najboljša Slovenka 18.

Za Norvežanko Gydo Westvold Hansen sta se na zmagovalni oder uvrstili še dve njeni rojakinji. Druga je bila Ida Marie Hagen, ki je po petkilometrskem teku zaostala 16 sekund in pol, tretja pa Marie Leinan Lund (+32,3). Četrta mesto je osvojila Japonka Haruka Kasai (+1:03,2).

Vlogo najboljše slovenske kombinatorke je od Eme Volavšek, ki še okreva po septembrski operaciji kolena, prevzela Teja Pavec. Po skoku je bila 12., v teku pa je nazadovala na 18. mesto, za zmagovalko je zaostala štiri minute, sedem sekund in dve desetinki. Silva Verbič je bila 25. (+5:18,8).

V soboto bo v Lillehammerju še ena tekma in pa tudi prvi od dveh obračunov moških.

Lillehammer, nordijska kombinacija (Ž):



1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 15:03,4

2. Ida Marie Hagen (Nor) +16,5

3. Mari Leinan Lund (Nor) +32,3

4. Haruka Kasai (Jap) +1:03,2

5. Lisa Hirner (Avt) +1:15,7

6. Minja Korhonen (Fin) +1:20,1

...

18. Teja Pavec (Slo) +4:07,2

25. Silva Verbič (So) +5:18,8