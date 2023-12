Na tekmo le štirje Slovenci, Domen Prevc ostal brez priložnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so smučarske skakalke opoldne v Lillehammerju na Norveškem vstopile v novo sezono svetovnega pokala , bodo na istem prizorišču ob 16.10 tekmovali tudi moški. Na srednji skakalnici bodo nastopili le štirje Slovenci, saj je bil Domen Prevc v petek preskromen za napredovanje.

Skozi petkove kvalifikacije so se prebili Anže Lanišek, ki je s 128,3 točke končal na 14. mestu, Peter Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc, medtem ko je bil Domen Prevc s ponesrečenim skokom in vsega 82,5 metri prekratek.

Zmagovalec kvalifikacij je bil z 99 metri Avstrijec Stefan Kraft, ki je v tej sezoni še nepremagan.

Lillehammer, srednja skakalnica (HS 98):

Skakalce jutri čaka selitev na veliko skakalnico, kvalifikacije so načrtovane ob 15.30, tekma pa ob 17.00. Po dveh postajah na severu Evrope se bodo skakalci preselili v Nemčijo.