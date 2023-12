Lovro Kos na treningu z daljavo dneva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci so zbrani v Klingenthalu, kjer jih v soboto in nedeljo čakati posamični tekmi na veliki skakalnici. Ob 15.30 se začnejo kvalifikacije za sobotno tekmo. Vstopnico si bo poskušalo zagotoviti tudi pet Slovencev: Peter Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Lovro Kos, ki je zamenjal Žigo Jelarja. Kos je na drugem treningu skočil 144 metrov, kar je izenačena daljava dneva, na prvem je prav toliko skočil Norvežan Johann Andre Forfang. Prvi trening je sicer s 138 metri s štirih zaletnih mest nižje kot Forfang pripadel serijskemu zmagovalcu Stefanu Kraftu.