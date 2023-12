Stefan Kraft še četrtič zapored, Peter Prevc najboljši Slovenec

Smučarski skakalci so na veliki skakalnici v olimpijskem Lillehammerju oopravili še s četrto individualno tekmo nove sezone svetovnega pokala, spet pa je zmagal letos nepremagljivi Avstrijec Stefan Kraft. Vseh pet Slovencev je danes prišlo do točk svetovnega pokala, naš najboljši pa je bil Peter Prevc na desetem mestu.

Stefan Kraft je za 5,9 točke danes premagal Nemca Adreasa Wellingerja, tretji pa je bil še en Avstrijec Jan Hörl. Za Krafta je bila to že 34. zmaga v karieri, letos pa je nepremagljiv.

Najboljši Slovenec je bil veteran Peter Prevc na desetem mestu, Anže Lanišek in Timi Zajc sta tekmo končala na 12. in 13., Žiga Jelar in Domen Prevc pa na 26. in 27.

Moška karavana konec se bo zdaj preselila v Nemčijo, kjer bo konec naslednjega tedna v Klingenthalu na veliki skakalnici tekmovala na dveh posamičnih preizkušnjah.

Lillehammer, tekma, velika skakalnica:

