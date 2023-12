Po poraznem začetku so se odločili za spremembo

Po skromnem začetku nove sezone svetovnega pokala poljskih smučarskih skakalcev, ki so v lanski sezoni pod vodstvom novega trenerja Thomasa Thurnbichlerja razveseljevali navijače, se je poljski tabor pred tretjo postajo v Klingenthalu odločil za spremembo. V ekipi za Nemčijo ni zvezdnika Kamila Stocha in Pawla Waska.

Kako hitro se lahko stvari obrnejo, so med drugim občutili poljski navdušenci nad smučarskimi skoki. Če so lani že v začetku sezone častili avstrijsko trenersko moč Thomasa Thurnbichlerja, ki je po neuspešnem tekmovalnem obdobju 2021/22 prevzel Poljake in poskušal prevetriti stvari, je danes mogoče prebrati številne kritike na njegov račun.

Kako tudi ne, ko pa se je sezona za poljski skakalni tabor začela porazno. Po prvih štirih tekmah lanske sezone so imeli na računu 576 točk, se veselili dveh zmag Dawida Kubackega in tretjega mesta Piotra Zyle, v pokalu narodov pa zasedali tretje mesto. Letos je zgodba povsem drugačna. Po štirih tekmah so zbrali skromnih 61 točk, najboljša uvrstitev je 21. mesto Kubackega in Zyle iz Ruke, v pokalu narodov so na skromnem osmem mestu. Pred njimi so tudi Finci.

Že po uvodni postaji na Finskem, kjer so se prvič v svetovnem pokalu morali spopasti z vsemi novimi pravili, se je začelo govoriti o ohladitvi odnosov znotraj ekipe, pa tudi o tem, da Poljakom način treninga ne ustreza, da bo treba nekaj spremeniti. Časa za to ni veliko, saj si tekme sledijo praktično vsak konec tedna.

Dawid Kubacki je na 24. mestu svetovnega pokala najvišje uvrščeni Poljak. Foto: Sportida

Dve spremembi

Tako bodo po Ruki in Lillehammerju v prihodnjih dneh tekmovali v Klingenthalu. Poljaki bodo imeli pravico nastopa s petimi skakalci, Thurnbichler pa se je pred Nemčijo odločil za dve spremembi: med peterico ni izkušenega Kamila Stocha, ki je na štirih tekmah zbral tri točke, in Aleksandra Zniszczola, ki ob prvih štirih priložnostih ni osvojil točk.

Avstrijec je tako med peterico ob 24. skakalca te zime Kubackega, 25. Zylo in 33. Pawla Waska, ki je na treh tekmah skočil do osmih točk, v Lillehammerju pa zaradi "izgubljenih čevljev" ni imel pravice nastopa na eni od tekem, uvrstil še Macieja Kota in Andrzeja Stekalo.

Kamil Stoch se odpravlja na treninge. Foto: Guliverimage

Zniszczol se odpravlja na celinski pokal, kjer bo poskušal priskakati dodatno šesto kvoto za novoletno turnejo, Stoch pa se odpravlja na treninge. "Kamil Stoch bo odšel na dvodnevni trening v Eisenerz, kjer so razmere zelo dobre. Konec tedna ga čaka premor, v začetku prihodnjega tedna pa se bo udeležil dveh treningov na skakalnici v Zakopanah. Kamil trenutno potrebuje več treningov v mirnem okolju, svetovni pokal pa prinaša stres. V Klingenthalu bi lahko opravil največ devet skokov, na treningu pa jih bo v miru lahko do 20. Predvidevamo, da bo odšel z nami v Engelberg (tekmi bosta 16. in 17. decembra, op. a.), če bo do takrat v dobri formi," je odločitev o tem, da se 36-letnik posveti treningom, komentiral Thurnbichler.

"Verjamem v našo ekipo in verjamem, da se lahko še vse spremeni. Takšne stvari se v moji karieri še niso dogajale, a verjamem v trenerje, ki dajo vse od sebe. Navijače prosimo za potrpežljivost in zaupanje v nas. To za nas ni lahek položaj, vendar ga bomo skupaj rešili," pa so pri poljski televiziji povzeli Stocha.

Nemško-avstrijska prevlada

Smučarske skakalce konec tedna v Klingenthalu čakata dve posamični preizkušnji na veliki skakalnici. Najbolj optimistični pred selitvijo so lahko Avstrijci in Nemci, ki jim gre ekipno odlično. Zbrali so 981 in 913 točk, tretji v pokalu narodov Slovenci so pri 319.

Stefan Kraft je na štirih tekmah zmagal štirikrat. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku svetovnega pokala so na prvih sedmih mestih zgolj Avstrijci in Nemci, ki so se, kot kaže, najbolje spoprijateljili z novimi pravili. Na vrhu je s štirimi zmagami in maksimalnimi 400 točkami Stefan Kraft, drugi Andres Wellinger je pri 270 točkah, tretji Pius Paschke jih je zbral 206. Najvišje uvrščeni Slovenec je na desetem mestu Peter Prevc (98), takoj za njim sta Timi Zajc (93) in Anže Lanišek (88).

Akcija v Klingenthalu se bo začela s petkovimi kvalifikacijami ob 15.40, sobotna tekma je predvidena ob 16. uri, nedeljske kvalifikacije bodo ob 14. uri, tekma pa ob 16. uri.