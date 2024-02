Maksim Bartolj skočil na stopničke

Na prvi od dveh predvidenih tekem celinskega pokala v Lillehammerju, kjer so zaradi premočnega vetra prestavili sobotno tekmo na danes, ko prav tako nagaja veter, je slovenski smučarski skakalec Maksim Bartolj skočil do tretjega mesta. Zmagal je Poljak Maciej Kot, drugi je bil vodilni po polovici Fredrik Villumstad.

Smučarski skakalci intercelinskega pokala se mudijo na Norveškem, kjer sta ta konec predvideni dve posamični tekmi. Prva bi morala biti na sporedu že v soboto, a so jo zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavili na nedeljo. Organizatorji upajo, da jim bo danes uspelo izpeljati dve tekmi.

Prvo so, kljub težavam z vetrom v hrbet, spravili pod streho. Zmagal je Poljak Maciej Kot, ki je v finalu s 132 metrov dolgim skokom s četrtega mesta mesta skočil na vrh. Za 2,9 točke je prehitel vodilnega po prvi seriji Norvežana Fredrika Villumstada (132; 125 metrov), na tretjem mestu pa je s petimi točkami zaostanka končal Maksim Bartolj (131; 125,5). 20-letnik je po polovici zasedal drugo mesto, v finalu, v katerem je zadnjih deset moralo čakati na svoj nastop, pa izgubil eno mesto.

Do točk so od Slovencev prišli še Žiga Jelar, ki je v finalu izgubil pet mest in zasedel 14., Mark Hafnar z 22., Matija Vidic s 24. in Jan Bombek z 29. mestom.