Zmagovalka prve posamične tekme smučarskih skakalk v Willingenu, kjer so imeli v dežju hude težave s smučino in je regularnost pod vprašajem, je Jacqueline Seifriedsberger. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili Sara Takanaši in Katharina Schmid. Med osmoljenkami prve serije sta bili tudi najboljša skakalka zime Nika Prevc in Nika Križnar, ki sta z nizko hitrostjo po polovici zasedali 21. oziroma 25. mesto. Križnarjeva je v finalu s 130 metri močno napredovala in bila na devetem mestu najvišje uvrščena Slovenka. Prevčeva, ki ostaja zanesljivo vodilna v skupnem seštevku, je zasedla 15. mesto, Katra Komar je bila 26., Taja Bodlaj 27. in Ajda Košnjek 30. Avstrijke so v pokalu narodov na prvem mestu prehitele Slovenke in jim ušle za 113 točk.

Uvodno posamično tekmo za smučarske skakalke v Willingenu so zaznamovali neenakovredni pogoji. Zaradi dežja so se pojavile težave s smučino, tako da je imela večina tekmovalk najboljše deseterice - izjema je bila Alexandria Loutitt - v prvi seriji nižje hitrosti in posledično pristala pri krajših daljavah.

Najboljša v svetovnem pokalu in v poskusni seriji Nika Prevc je tako z zgolj 103 metri zasedala šele 21. mesto, druga v svetovnem pokalu Juki Ito je bila 19. (na koncu 8.), tretja Eva Pinkelnig 20. (na koncu 13.), Nika Križnar pa 25., peta skakalka zime Josephine Pagnier pa je finale ujela s 30. mestom.

Najbolje je po prvi seriji tako kazalo Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger, ki je ob svojem skoku prejela enega najvišjih vetrovnih odbitkov, kar 26,4 točke. Drugo mesto sta si po polovici delili njena rojakinja Marita Kramer in Kanadčanka Alexandria Loutitt, z zgolj 0,3 točke zaostanka.

Kaj sta po tekmi povedali Nika Križnar in Nika Prevc:

Križnarjeva v finalu z največjim točkovnim izplenom napredovala med deseterico

Finalna serija se je začela z zamudo, saj so poskušali urediti smučino. Vseh pet Slovenk je nastopilo v prvi deseterici. S 25. mesta je odlično napadla Križnarjeva. S 130 metri, kar je bila druga daljava finala, je ob doskoku za skoraj 49 točk premagala takrat vodilno Kanadčanko Nicole Maurer in napovedala skok po lestvici. Na koncu se je izkazalo, da je bila v finalu najboljša, pridobila je 16 mest in kot edina varovanka Zorana Zupančiča končala med deseterico (na 9. mestu).

"Zelo težka tekma je za nami. Res zelo težki pogoji. Lahko rečem samo, da mi je žal tistega prvega skoka. Malo sem sama naredila napako, malo se je nabralo tudi vode v smučini in sem malo 'zaglisirala' proti radiusu, a to je šport, to je tekma. Na žalost se je odvila, kot se je. Jaz bom gledala od drugega skoka dalje in upala, da bo jutri tekma bolj poštena," je po devetem mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Križnarjeva.

Jacqueline Seifriedsberger se veseli druge zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Seifriedsbergerjevi druga zmaga, Takanašijeva po enem letu znova na stopničkah

Povsem na vrhu v finalu ni bilo spremembe, Seifriedsbergerjeva je s 127 metri zanesljivo zadržala prvo mesto in se razveselila druge zmage na tej ravni. Najbližjo zasledovalko Saro Takanaši, ki se je s 130,5 metra podpisala pod finalno daljavo (pri tej je pristala tudi Silje Opseth), je prehitela za 4,1 točke. Japonka je v finalu pridobila pet mest in prvič po februarju lani v Willingenu znova skočila na zmagovalni oder. Na tretje mesto je z devetega po prvi seriji s 130 metri napredovala Katharina Schmid. Loutittova in Kramerjeva, ki sta po polovici zasedali drugo mesto, sta končali tik pod stopničkami.

Najboljša iz poskusne serije Nika Prevc je po polovici zasedala 21. mesto, na koncu je bila 15. Kljub temu ostaja v zanesljivem vodstvu svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Nika Prevc: Ni se mi uspelo prilagoditi razmeram

Prevčeva je v finalu, ob koncu katerega so se nadaljevale težave s smučino, pristala pri 123 metrih in se morala zadovoljiti s 15. mestom. Točke je osvojila še preostala slovenska trojica, Katra Komar je bila 26., Taja Bodlaj mesto za njo, Ajda Košnjek pa 30.

"Danes mi žal ni uspelo prilagoditi se razmeram. Cel dan sem imela malo težav s tehniko in drugimi stvarmi. To bom danes pozabila in bom upala na boljši jutri," je po 15. mestu dejala najboljša skakalka svetovnega pokala.

Willingen, sobotna tekma (Ž):



1. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 161,4 točke (125/127)

2. Sara Takanashi (Jap) 157,3 (119,5/130,5)

3. Katharina Schmid (Nem) 152,8 (119,5/130)

4. Alexandria Loutitt (Kan) 152,4 (123,5/121)

5. Marita Kramer (Avt) 151,0 (118,5/124,5)

5. Sije Opseth (Nor) 147,1 (117,5/130,5)

...

9. Nika Križnar (Slo) 130,4 (107/130)

15. Nika Prevc (Slo) 123,4 (103/123)

26. Katra Komar (Slo) 72,7 (96/106)

27. Taja Bodlaj (Slo) 60,2 (101,5/93)

30. Ajda Košnjek (Slo) 44,1 (97/97)



Svetovni pokal, skupi seštevek (14/26):



1. Nika Prevc (Slo) 869 točk

2. Yuki Ito (Jap) 711

3. Eva Pinkelnig (Avt) 671

4. Alexandria Loutitt (Kan) 613

5. Josephine Pagnier (Fra) 563

6. Nika Križnar (Slo) 498

...

13. Ema Klinec (Slo) 330

24. Katra Komar (Slo) 138

32. Ajda Košnjek (Slo) 48

34. Taja Bodlaj (Slo) 32

37. Tina Erzar (Slo) 23

49. Jerica Jesenko (Slo) 3



Pokal narodov:



1. Avstrija 2.254 točk

2. Slovenija 2.141

3. Japonska 1.463

Prevčeva zanesljivo v rumenem, Slovenke izgubile prvo mesto

Slovenska najstnica kljub 15. mestu v skupnem seštevku ni izgubila veliko. Na prvem mestu ima 869 točk, druga Juki Ito dobrih 150 manj, tretja Pinkelnigova jih je zbrala 671.

So pa Slovenke po uspešnem dnevu Avstrijk izgubile vodstvo v pokalu narodov. V dvoboju za lovoriko znova vodijo severne sosede, ki so z 2254 točkami Slovenkam ušle za 113 točk. Pred današnjo tekmo so imele Zupančičeve varovanke 71 točk prednosti. Tretje Japonke za vodilnimi zaostajajo že 791 točk.

V nedeljo še ena posamična tekma

V nedeljo v Willingenu sledi še ena individualna preizkušnja, nato pa prost konec tedna. Naslednji teden bo v Planici nordijsko svetovno prvenstvo do 23 let, na katerem Prevčeva ne bo skakala.