Niki bosta v igri za zmago, nista pa še skočili prek 140

Kvalifikacije za tekmi v Willingenu niso potrebne, saj je na prizorišču samo 34 skakalk, med njimi peterica Slovenk. Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Katra Komar, Nika Križnar in Nika Prevc bodo poskušale razveseliti slovenske ljubitelje skokov. Rekord skakalnice ima Nika Križnar, ki je 151 metrov skočila pred dvema letoma. Na zadnji postojanki na Ljubnem je bilo veselo po zmagi in drugem mestu 18-letne Nike Prevc, medtem ko je bila Križnarjeva na nedeljski tekmi na tretji stopnički odra za zmagovalke.

Pred sobotno tekmo so izvedli en skok za trening in prolog. Tega je dobila Norvežanka Silje Opseth (149 metrov, 120,2 točke). Najboljši slovenski skakalki sta bili na drugem in tretjem mestu: Nika Križnar druga (138,5 metra, 104,3 točke), Nika Prevc pa tretja (132,5 metra, 98,2 točke). Ajda Košnjek je bila 16. (113,5 metra), Katra Komar 23. (107,5 metra), Taja Bodlaj pa 33. (88,5 metra). Skakale so v precej neugodnem vetru. Na treningu je Nika Prevc skočila 134 metrov, Nika Križnar pa 133,5. Uvrščeni sta bili na sedmo oziroma šesto mesto. S 146,5 metra je bila najdaljša Kanadčanka Alexandria Loutitt.

Willingen, prolog (Ž):





Zanimivo bo videti, kako se bo tokrat z nekoliko večjo napravo v Willigenu spoprijela trenutno najbolj vroča skakalka. Nika Prevc je namreč v izvrstni formi in bi lahko poletela zelo daleč, veseli pa dejstvo, da še naprej nosi rumeno majico vodilne tekmovalke v svetovnem pokalu. Pred drugo Japonko Juki Ito ima 174 točk prednosti, tretja Avstrijka Eva Pinkelnig zaostaja 202 točki. Naslednjo Slovenko Križnarjevo najdemo na sedmem mestu, Ema Klinec, ki zaradi zdravstvenih težav tudi tokrat ne bo nastopila, pa je dvanajsta skakalka zime.