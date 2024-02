Ne bo Nike Prevc, prihajajo pa slovenski junaki iz Južne Koreje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v nordijskih disciplinah bo na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici, ki se bo začelo 5. februarja, nastopila s 36 tekmovalci in dvema rezervama, je sporočila Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Strokovno vodstvo slovenskih mladinskih reprezentanc je v četrtek potrdilo, kateri tekmovalci in tekmovalke bodo zastopali domače barve na prvenstvu v Planici.

V smučarskih skokih bo tekmovalo deset slovenskih predstavnikov, ki se bodo merili za pet kompletov kolajn, v smučarskem teku, kjer bo 14 končnih odločitev, bo tekmovalo 17 slovenskih predstavnikov v konkurenci mladincev do 20 let in mlajših članov do 23 leta starosti. V nordijski kombinaciji bo na startni listi devet Slovencev, tudi v tej panogi se bodo merili za pet kompletov kolajn.

Nika Prevc, najboljša smučarska skakalka na svetu in vodilna v skupnem seštevku točk za svetovni pokal, bi lahko zaradi mladosti nastopila tudi na MSP v Planici, a se je odločila, da se bo osredotočila na nadaljevanje sezone med članicami. Foto: www.alesfevzer.com

Med reprezentantkami v smučarskih skokih ne bo trenutno najboljše skakalke svetovnega pokala Nike Prevc, bo pa nastopila dobitnica zlate kolajne na nedavno končanih olimpijskih igrah mladih v južnokorejskem Gangwonu Taja Bodlaj ter celotna četverica, ki je bila najboljša še na mešani ekipni tekmi (Bodlaj, Ajda Košnjek, Enej Faletič in Urban Šimnic).

Tudi med kombinatorci bodo nastopili vsi dobitniki kolajn iz Gangwona, Teja Pavec (srebro) in Tia Malovrh (bron) med posameznicami ter predstavniki mešane štafete. V njej sta srebro poleg Pavec in Malovrh osvojila še Lovro Percl Seručnik in Aljaž Janhar.

Uradno odprtje MSP bo v nedeljo ob 18. uri na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori.

To bo sicer drugo mladinsko SP, ki bo v celoti potekalo v Sloveniji. Prvo je bilo leta 2006 v Kranju, leto kasneje pa so se najboljši mladi tekmovalci in tekmovalke v nordijskih disciplinah merili deloma v Planici deloma pa v Trbižu.