Norvežan z rekordom skakalnice do veličastne zmage, Domen Prevc najboljši Slovenec

Peter Prevc je v prvi seriji poletel 144,5 metra in zasedel četrto mesto, v finalu pa se mu je skok ponesrečil. Foto: Guliverimage

Smučarski skakalci, ki so pretekli teden opravili z enim od vrhuncev sezone – svetovnim prvenstvom v poletih na Kulmu –, so se danes pomerili na prva od dveh individualnih tekem na veliki skakalnici v Willingenu. Zmagoval je Norvežan Johann Andre Forfang, ki mu e v finalu uspel imeniten skok, s 155,5 metri je postavil tudi nov rekord skakalnice Mühlenkopf. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na petem mestu. Vetrovna loterija je že v prvi seriji zahtevala nekaj žrtev, brez finala sta tako ostala tudi naš Timi Zajc in celo vodilni skakalec sezone, Avstrijec Stefan Kraft. V Willingenu ni najvišje uvrščenega Slovenca v svetovnem pokalu Anžeta Laniška, ki je zaradi poškodbe le gledalec.