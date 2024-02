Zimzeleni Noriaki Kasai na Japonskem skočil do zmage

Neumorni smučarski skakalec Noriaki Kasai se pri 51. letih veseli zmage v sklopu domačega tekmovanja 35. TVh Cup2. Na tem so sodelovali tudi nekateri tekmovalci, ki se letos redno udeležujejo druge ravni mednarodnih tekmovanj, celinskega pokal. Na tem je v letošnji sezoni v Saporu dobil priložnost tudi Kasai in zasedel 9., 11. in 21. mesto.

Kasai je po prvi seriji v Saporu zasedal četrto mesto, v finalu pa pristal pri 130 metrih in osvojil prvo mesto. Še najbolj se mu je približal 25 let mlajši rojak Keiči Sato, ki v tej sezoni nastopa v celinskem pokalu, zaostal je za 3,1 točke. Tretji je bil bronasti z ekipne olimpijske tekme v Sočiju Reruhi Šimizu.

Po polovici je vodil Jukija Sato, ki letos prav tako skače v celinskem pokalu, a je po ponesrečenem finalnem skoku zasedel sedmo mesto.

Se bo vrnil v svetovni pokal?

"Vesel sem, da sem zmagal tukaj. Pred drugim skokom sem mislil, da me čaka težka borba, saj razmere niso bile najboljše, a sem si rekel, da moram narediti, kar je treba in bo vse v redu. In bilo je. Pri mojih letih je to res neverjetno, kajne?," je po poročanju skijumping.pl po prvi zmagi, odkar je dopolnil 50. let, dejal Kasai, ki naj bi čez dva tedna dobil priložnost v kvalifikacijah svetovnega pokala v Saporu.

Zadnjič je na tekmi svetovnega pokala sodeloval februarja 2020. Mu tokrat lahko uspe veliki met?