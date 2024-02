Lovro Kos z najdaljšim skokom prve serije v boju za stopničke

Smučarski skakalci so opravili s prvo serijo druge posamične tekme svetovnega pokala v Willingenu v Nemčiji, v odličnem položaju pred finalom pa je slovenski as Lovro Kos, ki je v boju za stopničke. S 147 metri se je prebil na tretje mesto. V finale so se prebili tudi Timi Zajc, Peter Prevc in Žak Mogel, Domen Prevc pa je tekmo žal že končal na 33. mestu.

Lovro Kos je v izjemno zahtevnih razmerah poskrbel za daljavo prve serije in po točkah zaostal le za vodilnim Poljakom Aleksandrom Zniszczolom in Japoncem Rjojujem Kobajašijem. V finalu bo tako napadal s tretjega mesta. Timi Zajc je 12., Peter Prevc 18. in Žak Mogel 25.

Willingen, tekma:

Če so bile v kvalifikacijah vremenske razmere danes celo nekoliko bolj stabilne kot na včerajšnji tekmi, pa se je stanje do začetka prve serije poslabšalo, žirija je imela veliko dela zagotoviti kar se da poštene razmere vsem tekmovalcem, na trenutke so bili sunki vetra zelo močni, na trenutke pa vzgornika domala ni bilo. Tekmovalci so se tako znašli v pravi vetrovni loteriji. Nič boljše bržčas ne bo v finalu, ki se začne ob 17.28.

Vseh pet slovenskih orlov zanesljivih v kvalifikacijah

Z današnjimi kvalifikacijami pa je slovenska peterka opravila zanesljivo. Veliko bolje kot včeraj, ko se mu ni uspelo prebiti v finale, je bil razpoložen Timi Zajc, ki je bil s 137,5 metri najboljši med našimi orli in je zabeležil sedmi izid kvalifikacij. Peter Prevc je bil s 133 metri 11., Domen Prevc s 130,5 metri 22., Žak Mogel (129,5 m) 27. in Lovro Kos (128 m) 33.

Zmagovalec kvalifikacije je bil Norvežan Marius Lindvik, drugo in tretje mesto sta zasedla včerajšnji zmagovalec Norvežan Johann Andre Forfang in Avstrijec Michales Hayboeck.

Willingen, kvalifikacije:

Sobotna moška tekma je postregla s kar nekaj res dolgimi skoki, rekorden je v finali seriji ob izdatni pomoči vetra uspel Norvežanu Johannu Andreu Forfangu, ki je na stopničke skočil prvič po daljnem decembru 2018. Nova rekordna znamka Willingena je zdaj postavljena pri 155,5 metrih. Najvišje med Slovenci je tekmo, na kateri so vetrovne razmere precej nihale, končal Domen Prevc na petem mestu, med deseterico pa je bil še Lovro Kos.

Domen Prevc je s petim mestom prišel do najboljše posamične uvrstitve to sezono. Foto: Guliverimage

Na vrhu skupnega seštevka je osmoljenec sobotne tekme Stefan Kraft, ki se včeraj ni uvrstil v finale. Avstrijec ima 1.089 točk, drugi je Nemec Andreas Wellinger (851), ki mu je vse bližje Rjoju Kobajaši (816). Najvišje od Slovencev je še vedno poškodovani Anže Lanišek na šestem mestu, Peter Prevc je 11.

Selitev čez lužo

Po današnji tekmi se bodo skakalci kaj hitro poslovili od Evrope, prihodnji konec tedna bodo tekmoval v Lake Placidu, nato pa jih čaka let v Azijo, natančneje v Saporo.