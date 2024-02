"Bila je presneto dolga pot. Minilo je pet let, odkar sem zadnjič stal na stopničkah. Skoki so predstavljali stres in breme, veliko je bilo težkih trenutkov. Včasih sem izgubil upanje v to, da mi bo kdaj spet uspelo in bom dosegel podoben rezultat," je po rekordnem sobotnem finalnem skoku v Willingenu, ki je meril kar 155,5 metra, kar je najdaljša daljava na skakalnicah v svetovnem pokalu, v solzah dejal Norvežan Johann Andre Forfang.

Ljubitelji dolgih skokov so med sobotno individualno preizkušnjo v Willingenu prišli na svoj račun, prav tako je na svoj račun končno znova prišel tudi Johann Andre Forfang, ki je v tej sezoni že nakazal vzpon, a dokončno eksplodiral na veliki skakalnici nemškega prizorišča. V finalu je, res da ob izdatni pomoči vetra, poletel do rekordnih 155,5 metra in zanesljivo skočil na vrh zmagovalnega odra.

Eksplozija čustev in spomin na zahtevno pot

28-letnik ob uspehu ni uspel skriti solza. Kako tudi ne, ko pa je na stopničkah posamične tekme zadnjič stal daljnega decembra 2018, ko je slavil v Nižnem Tagilu. Od takrat je minilo 1.890 dni.

"Eksplozija čustev. Za menoj je težka pot, včasih sem izgubil upanje v to, da mi bo kdaj spet uspelo." Foto: Guliverimage

"Tresenje od vznemirjenja in evforija, pomešana s težkimi občutki. Eksplozija čustev," je po veliki zmagi za norveški nrk.no o občutkih dejal Forfang in nadaljeval: "Bila je presneto dolga pot. Minilo je pet let, odkar sem nazadnje stal na stopničkah. Ni bilo le zabavno obdobje. Skoki so predstavljali stres in breme, veliko je bilo težkih trenutkov. Včasih sem izgubil upanje v to, da mi bo kdaj spet uspelo in bom dosegel podoben rezultat. Na tej poti je bilo toliko težkih trenutkov, zaradi tega je današnji dan še toliko bolj poseben."

Obliž na rano skromni norveški sezoni

Forfang si je ob četrti posamični zmagi svetovnega pokala zmagovalni oder delil z rojakom Kristofferjem Sundalom, ki je sploh prvič skočil med prve tri na najvišji ravni. Še en razlog več za norveško veselico v Willingenu. "Najlepša hvala, to je popolnoma "bolano", neopisljivo," je po tretjem mestu za norveški mediji dejal 22-letnik.

Forfangu sta na odru za zmagovalce delala družbo Rjoju Kobajaši in rojak Sundal, ki je prvič skočil na stopničke te tekmovalne ravni. Foto: Guliverimage

Norvežani – prvi skakalec lanske zime Halvor Egner Granerud se je zaradi slabih rezultatov začasno umaknil iz svetovnega pokala – so v soboto zbrali več uvrstitev na zmagovalni oder kot prej celotno sezono. Do sobote se je med prvo trojico uspel zavihteti le Marius Lindvik, ko je v Engelbergu skočil do drugega mesta. Vikingi so s sobotnim razpletom vsaj malo pozabili na eno od rezultatsko najskromnejših sezon v zadnjih dveh desetletjih.

Forfang bo imel novo priložnost za naskok proti vrhu že danes, ko skakalce v Willingenu ob 14.30 najprej čakajo kvalifikacije, ob 16.10 pa še tekma. Znova naj bi jo spremljala veter in dež. Tekmovalci se bodo po Nemčiji preselili v ZDA, Lake Placid.