Vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc je v finalu s skokom, dolgim 146 metrov, kar je njen osebni rekord, s šestega mesta po prvi seriji skočila na drugo. Tokrat je bila od slovenske najstnice boljša Norvežanka Silje Opseth, ki je v finalu skočila kar 150 metrov in zmagala z 8,1 točke prednosti. Na tretjem mestu je končala Juki Ito. Tretja po prvi seriji Nika Križnar je zasedla peto mesto. Do točk sta od Slovenk prišli še Katra Komar z 22. in Taja Bodlaj z 28. mestom.

Po sobotni tekmi v Willingenu, ki so jo izpeljali v neenakovrednih pogojih, so organizatorji na nemškem prizorišču pod streho spravili še drugo posamično tekmo smučarskih skakalk. Tudi ta je delno potekala v dežju, a je v slovenski tabor prinesla več zadovoljstva.

Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Nika Prevc je po prvem skoku (133,5 metra) zasedala šesto mesto, v finalni seriji pa zajadrala vse do 146 metrov, kar je njen osebni rekord, in ob lepem doskoku v telemark napredovala vse do drugega.

Premočna je bila tokrat Silje Opseth. Norvežanka je imela po sobotnih kratkih skokih kar veliko za povedati žiriji, danes pa le dobila priložnost za precej daljše skoke. V obeh serijah ji je uspel najdaljši skok. V prvi je skočila 141,5 metra, v finalni pa kar 150 metrov in se razveselila šeste posamične zmage svetovnega pokala. Prav vse je dosegla na velikih skakalnicah.

Najboljša trojica nedeljske tekme. Foto: Guliverimage

Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je tokrat stopila četrta po prvem skoku Juki Ito. Finalnih 144,5 metra je bilo dovolj, da je s stopničk izrinila drugo po polovici, rojakinjo Saro Takanaši. In to konkretno, Takanašijeva je za tretjim mestom zaostala za 16 točk, za prvim pa za dobrih 30. Brez stopničk je na koncu ostala tudi tretja po prvi seriji Nika Križnar (130 metrov in 138,5 metra), ki je v finalu ob zajetnem vetrovnem odbitku (v prvi seriji ni imela najvišjega odbitka) zdrsnila na peto mesto. Nika Križnar je po prvi seriji zasedala tretje mesto, po finalnem skoku pa končala na petem. Foto: Guliverimage

Do točk sta od Slovenk prišli še Katra Komar (109,5 metra in 116 metrov) z 22. mestom in Taja Bodlaj (101,5 metra in 111 metrov) z 28. mestom. Ajda Košnjek je v prvi seriji pristala pri 99 metrih in na 31. mestu ostala brez finala in točk.

Prevčeva povečala prednost, Pinkelnigova izpustila tekmo Prevčeva zanesljivo vodi v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Nika Prevc je v skupnem seštevku svetovnega pokala povečala prednost pred najbližjo zasledovalko Juki Ito. Na vrhu ima 949 točk, Japonka pa je pri 771. Avstrijska veteranka Eva Pinkelnig je izpustila današnjo tekmo. V soboto je zasedla 13. mesto in zadržala tretje mesto svetovnega pokala, dan pozneje pa se na drugi preizkušnji na nemškem prizorišču ni pojavila. 35-letnica je ostala na tretjem mestu, saj se Alexandrii Loutitt finalni skok tokrat ni izšel, s petega je zdrsnila na 19. mesto. V pokalu narodov še naprej vodijo Avstrijke, a so Slovenke nekoliko stopile prednost (iz 113 na 85).

Prost prihodnji konec tedna, v Planici mladinsko nordijsko SP

Tekmovalke bodo imele prihodnji konec tedna v svetovnem pokalu prost, 16. februarja pa bodo sezono nadaljevale v romunskem Rašnovu.

Nekatere se bodo prihodnji teden udeležile mladinskega nordijskega svetovnega prvenstva do 23 let v Planici, a med temi ne bo Prevčeve, ki misli usmerja v branjenje rumene majice. Slovenske barve bodo tam branile Bodlajeva, Košnjekova, Tina Erzar, Urša Vidmar in Jerica Jesenko.

Izidi: 1. Silje Opseth (Nor) 229,8 točke (141,5/150 m)

2. Nika Prevc (Slo) 221,7 (133,5/146)

3. Yuki Ito (Jap) 215,5 (137/144,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 199,5 (138,5/136)

5. Nika Križnar (Slo) 193,4 (130/138,5)

6. Katharina Schmid (Nem) 193,1 (127/137)

...

22. Katra Komar (Slo) 113,1 (109,5/116)

28. Taja Bodlaj (Slo) 84,8 (101,5/111)

...

- ni se uvrstila v finale:

31. Ajda Košnjek (Slo) 31,2 (99) Svetovni pokal, skupno (15/26) 1. Nika Prevc (Slo) 949

2. Yuki Ito (Jap) 771

3. Eva Pinkelnig (Avt) 671

4. Alexandria Loutitt (Kan) 625

5. Josephine Pagnier (Fra) 578

6. Nika Križnar (Slo) 543

...

14. Ema Klinec (Slo) 330

24. Katra Komar (Slo) 147

32. Ajda Košnjek (Slo) 48

33. Taja Bodlaj (Slo) 35

39. Tina Erzar (Slo) 23

50. Jerica Jesenko (Slo) 3

... Pokal narodov: 1. Avstrija 2363

2. Slovenija 2278

3. Japonska 1597

...

Loutittova najboljša na prologu

Slovenke na prologu niso bile v ospredju. Najvišje, na 14. mestu, je s 114,5 metra dolgim skokom končala Nika Prevc. Nika Križnar je zmogla 101 meter in bila 24., Taja Bodlaj (105,5) je bila 25., Katra Komar (105) 26., Ajda Košnjek (83) pa 32.

Alexandria Loutitt je zmagala na prologu. Foto: Reuters

Najbolje se je znašla Kanadčanka Alexandria Loutitt (137,5 metra), ki je za deset točk prehitela najbližjo zasledovalko Liso Eder (138) in si prislužila dva tisoč švicarskih frankov. Tretja je bila Silje Opseth, s 139,5 metri ji je uspel najdaljši skok.

Willingen, prolog: