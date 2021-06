Smučarski pogled v novo zimo bo stal 3,2 milijona evrov

Natančno 74 dni po zadnji tekmi pretekle sezone in 142 dni pred prvo smučarsko preizkušnjo svetovnega pokala olimpijske sezone je zbor za alpsko smučanje pri SZS potrdil vsa poročila za preteklo leto in prižgal zeleno luč za vse načrte in proračune sezone 2021/22 .

Če so seje alpskega zbora v preteklosti po dolžini spominjale na seje centralnega komiteja ZKJ, imajo v zadnjih letih pridih šprinterskih sestankov. Tudi letošnja je minila brez večjih zapletov, kar pomeni, da so tekmovalne ekipe in trenerji zdaj tudi uradno potrjeni. Z njimi pa tudi proračun. Za alpske smučarje bo v pripravljalnem obdobju namenjenih 3.245.000 evrov, kar je za dobrih sto tisočakov manj od prvotnih pričakovanj. Vodstvo panoge vseeno upa na kakšen dodaten sponzorski priliv, ki bi okrepil program. Dogovori z morebitnimi pokrovitelji še potekajo.

Brez prispevkov ne gre

"Dosegli smo želeno raven. Predvsem za olimpijsko sezono me ne skrbi. Vsekakor pa bo v prihodnje treba dvigniti te številke in zagotoviti še boljše pogoje," je ob koncu seje dejal vodja panoge Miha Verdnik, ki se pri gradnji finančne piramide ni mogel izogniti vselej nepriljubljenim samoprispevkom tekmovalcev. Tisti najboljši, ki so izpolnili kriterije, bodo sicer oproščeni plačila, preostali bodo namenili med tri in šest tisoč evrov. "Naj ob tem le omenim, da po novem plačujejo tudi Francozi in Švicarji. Tudi najboljši," je dodal.

Andreja Slokar v reprezentančnem kadru, a s svojim trenerjem Foto: Guliver Image

Južna polobla: da ali ne?

In kako na višino proračuna in konkurenčnost programov gleda vodja reprezentanc Janez Slivnik? "Zares konkurenčni bomo takrat, ko bomo lahko za vsakega smučarja namenili še od tri do pet tisoč evrov. Težko konkuriramo Avstrijcem ali Švicarjem, a na koncu z njimi tekmujemo. Naši trenerji morajo skrbno paziti na izdatke, saj imajo za smučarja na voljo približno 20 tisoč evrov funkcionalnih stroškov," odgovarja Slivnik, ki v roku enega tedna pričakuje tudi dokončno odločitev o morebitnih pripravah na južni polobli. Upa, da bo lahko v Argentino poslal vsaj moško ekipo svetovnega pokala.

Livio Magoni zdaj tudi uradno pod okriljem SZS Foto: Guliver Image Dvanajsterica izbranih

V ekipah svetovnega pokala je za novo sezono 12 smučarjev, od tega pet tekmovalk in sedem tekmovalcev. Uradnega ustoličenja je bila tako deležna vsa trenerska garnitura. Poleg vseh "staroselcev" na najvišjih položajih (Grega Koštomaj v vlogi trenerja moške ekipe za hitri disciplini, Klemen Bergant kot trener tehnične ekipe in odgovorni trener ženske ekipe Sergej Poljšak) to velja tudi za Boštjana Božiča, ki se pod reprezentančno streho seli v vlogi trenerja Andreje Slokar, in Livia Magonija. Italijanski strokovnjak bo kot odmevna okrepitev skrbel predvsem za usmerjanje kariere Mete Hrovat.

Ferkova in Dvornikova zunaj ekip

Izmed smučarjev, ki so se v preteklih letih dokaj redno pojavljali na tekmah svetovnega pokala in osvajali točke, na reprezentančnih seznamih ni Maruše Ferk in Neje Dvornik. Prva nam je potrdila, da bo svojo kariero zanesljivo podaljšala tudi v olimpijsko zimo. Znova bo sama segla v žep in delovala v okviru mednarodne ekipe ISRA. Podobno je bilo že v pretekli zimi. Nekaj več negotovosti je pri Dvornikovi, ki je bila sicer povabljena v ekipo, a v njenem družinskem štabu vztrajajo, da ob zanje nesprejemljivih pogojih. Dvakratna dobitnica kolajn na mladinskih svetovnih prvenstvih, ki je januarja dopolnila 20 let, še ni potrdila nadaljnje tekmovalne poti. Na dokončno odločitev čaka tudi njen osebni trener Denis Šteharnik.

Maruša Ferk znova brez statusa, a vztraja v "belem cirkusu". Foto: Guliver Image

Projekt: poligon

"V alpski panogi so preigrali veliko možnosti, predvsem v želji, da se izbranim tekmovalcem omogoči najboljše pogoje. Pozitivno je, da alpske discipline pridobijo največ sredstev, a jih tudi največ porabijo. Verjamem, da bodo imeli vsi, ki so vključeni v programe, pogoje, primerljive s konkurenco. Zame je pomembno, da je panoga ustvarila zdravo okolje. Podobno velja za kader," je člane zbora nagovoril direktor SZS Uroš Zupan, ki pa je opozoril na skromne delovne pogoje na domačih smučiščih. "Zadnji čas je, da zagrizemo v projekt lastnega poligona. Aktivnosti so že sprožene. Res pa je, da gre za dolgotrajen proces. A to potrebujemo. Kako naj se otrok igra, če nima svojega peskovnika? To mora biti naš cilj," je še dodal direktor. Ni pa skrivnost, da je glavna ideja lokacije poligona Macesnovec pri Ratečah.

Ekipe za sezono 2021/22 Ženske

Tehnični disciplini: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar

Hitri disciplini: Ilka Štuhec

Klubski program: Maruša Ferk in Neja Dvornik



Moški

Tehnični disciplini: Žan Kranjec in Štefan Hadalin

Hitri disciplini: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik