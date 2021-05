Pri 20 letih na pragu slovesa?

Zbor panoge za alpsko smučanje bo prihodnji teden obravnaval in po vsej verjetnosti brez večjih težav potrdil poročila za preteklo zimo in predvsem finančne in tekmovalne načrte za prihodnjo sezono. S tem bodo tudi formalno zaživele nekoliko spremenjene reprezentančne ekipe, med katerimi je bila največ sprememb deležna ženska ekipa svetovnega pokala. V njej je vodstvo panoge, vsaj na papirju, doseglo združitev Ane Bucik, Tine Robnik, Mete Hrovat in Andreje Slokar, pestra trenerska zasedba, ki vključuje tudi Livia Magonija in Boštjana Božiča, po več letih pa ne več Mitje Kunca, pa daje ob tem slutiti, da bo delo v praksi bolj razpršeno oziroma prilagojeno potrebam posameznih tekmovalk.

Mlada Korošica sporoča, da je nadaljevanje kariere pod vprašajem. Foto: Sportida Vabilo Neji Dvornik

Medtem ko Ilka Štuhec kot specialistka za hitri disciplini ohranja samostojno ekipo, za Marušo Ferk pa so bila reprezentančna vrata vnovič zaprta, vodstvo panoge zatrjuje, da so vključitev v ekipo svetovnega pokala ponudili tudi 20-letni dobitnici dveh kolajn z zadnjih dveh mladinskih svetovnih prvenstev Neji Dvornik. "Na podlagi trenerske ocene je bila povabljena v ekipo, a je to zavrnila," je pred časom pojasnil vodja panoge Miha Verdnik in dejal, da tekmovalka ne bo upravičena do nobenega finančnega prispevka. Predsednik zbora in odbora Iztok Klančnik pa pred četrtkovo sejo dodatnih pogovorov ne predvideva. "Gre za tekmovalko iz klubskega programa, ki bo imela možnost nastopanja na tekmah," je dejal.

Spogledovanje s koncem kariere

Ponujeno možnost za delovanje v ekipi svetovnega pokala, ki jo bo vodil Sergej Poljšak, so potrdili tudi v taboru Dvornikove. Naslovljena je bila na tekmovalkinega osebnega trenerja Denisa Šteharnika. Vodja družinskega kluba in tekmovalkine ekipe Mladen Dvornik ob tem vztraja, da so bili pogoji SZS zanje nesprejemljivi. "Za razliko od vseh preostalih tekmovalk Neji ni bila omogočena možnost vključitve serviserja. To je sicer njen brat Jaka. Tudi pretekle izkušnje iz delovanja v reprezentanci so slabe. Še najbolj pa me moti to, da v vodstvu panoge niso pripravljeni na pogovore. Še na klice ne odgovarjajo," nezadovoljstva ne skriva tekmovalkin oče in ob tem razkriva, da se Dvornikova zaradi nezadovoljstva spogleduje celo s koncem tekmovalne kariere.

Denis Šteharnik, Neja in Mladen Dvornik Foto: Sportida

Letos prvič do točk svetovnega pokala

Dvornikova, ki je januarja dopolnila 20 let, je sicer v pretekli zimi delovala ločeno od reprezentance, in sicer pod vodstvom trenerja Šteharnika. Kljub zdravstvenim težavam v pripravljalnem obdobju se je prvič v karieri v obeh tehničnih disciplinah prebila med dobitnice točk. Sprva z 28. mestom na slalomu v Leviju, nato pa je bila dvakrat med trideseterico (21. in 23.) še na veleslalomih v Kranjski Gori. Prav tam je Šteharnik javno potožil, da so odnosi z reprezentančnim vodstvom slabi. Kot kaže, se je globel zdaj še povečala, v taboru Dvornikove pa so razočarani tudi nad finančno izključitvijo. V primeru nadaljevanja kariere bi namreč celotno breme programa padlo na tekmovalko. Stroški pa ob tem presegajo 100 tisoč evrov.

Brez ekipe evropskega pokala

Dvornikova, srebrna in bronasta veleslalomistka na zadnjih dveh mladinskih svetovnih prvenstvih, je bila sicer poleg Ferkove in Slokarjeve v pretekli sezoni tudi edina Slovenka s točkami evropskega pokala. Veliko in skrb vzbujajočo tekmovalno vrzel med najboljšimi slovenskimi smučarkami in zaledjem pa razkriva tudi dejstvo, da v programih za novo zimo ni ekipe evropskega pokala, temveč zgolj C-ekipa. Vanjo je sicer vključenih sedem tekmovalk (Anja Oplotnik, Nika Murovec, Nina Drobnič, Žana Ciglič, Rebeka Oblak, Lina Knific in Vida Ravnikar), za katere bo skrbel trener Nejc Rebec.