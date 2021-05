Paralelna tekma je preživela, kombinacija ne

18 tekem v tehničnih, 18 v hitrih disciplinah. To je nova formula smučarskega koledarja svetovnega pokala, ki je odgovor na kritike o tem, da imajo v boju za veliki kristalni globus prednost (vele)slalomisti. Alpski odbor pod okriljem FIS je v predlogu koledarja dokončno prečrtal tudi alpsko kombinacijo. Ta bo na sporedu le še na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu. Je pa, kljub drugačnim namigom, "preživela" paralelna tekma. V novi sezoni naj bi bila v programu dve tovrstnih preizkušnji. Eno bo, tako kot letos, gostil Lech, druga bo del finala v Meribelu.

V koledar, ki ga mora 2. junija potrditi še predsedstvo, se vračajo tudi tekme v Severni Ameriki. Nekoliko pa bo spremenjena razporeditev disciplin v posameznih prizoriščih. Tako bosta, denimo, Wengen in Kitzbühel gostila po dva smuka in en slalom. Izjemoma pa bo prilagojen tudi program pokala Vitranc. Ta bo 12. in 13. marca 2022 sestavljen iz dveh veleslalomom. H klasičnemu programu pa se vrača Zlata lisica. Maribor bo tako 8. in 9. januarja gostil veleslalom in slalom.

Do začetka nove sezone, ki je predviden za 23. 10. v Söldnu, naj bi zaživela tudi reforma štartnega vrstnega reda v hitrih disciplinah. Na mizi je več predlogov, pri FIS pa si želijo večjo mero tekmovalne poštenosti in televizijske atraktivnosti.