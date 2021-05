Henrika Kristoffersena je zaustavila poškodba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zanj najslabši sezoni v zadnjih šestih letih je bil 26-letni Norvežan Henrik Kristoffersen deležen novega udarca. Med vožnjo z motokrosom v Avstriji je namreč padel in pri tem utrpel zlom levega gležnja. Po prvih ocenah ga čaka štiri do šest tednov rehabilitacije, iz njegovega tabora pa so ob tem sporočili, da je prvi smučarski trening že pred tem načrtoval šele v mesecu avgustu.

Kristoffersen sicer v minuli sezoni prvič po letu 2015 ni v nobenem seštevku svetovnega pokala pristal med trojico. Bil je šesti v skupnem in slalomskem ter osmi v veleslalomskem seštevku. Vseeno je dobil dve tekmi svetovnega pokala in skupno trikrat stal na stopničkah, na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo pa je bil bronast v slalomu.

Del krivde za slabšo sezono je nekdanji svetovni prvak, zmagovalec 23 tekem svetovnega pokala ter lastnik treh malih kristalih globusov, zvalil na manj konkurenčno opremo. Zaradi javnih kritik si je prislužil tudi Rossignolov opomin. Francoski proizvajalec je sicer že pripravil nov model smuči, ki pa ga bo Norvežan preizkusil šele poleti.