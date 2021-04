Opomin za Kristoffersena, ki je razkril tudi Kranjčeve težave

Slovenska (vele)slalomska osamelca Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta se s svojim štabom v sredo za predvidoma dva tedna umaknila v Bansko v Bolgariji, kjer ju čaka smučarski podaljšek sezone in pravzaprav že začetek priprav na olimpijsko zimo 2021/22. Predvsem v Kranjčevem primeru gre za zavestno obračanje nove strani, tekmovalni "reset", v jasni želji, da se po vseh težavah, ki so ga pestile v zadnjem letu, oktobra na ledeniku Rettenbach znova vrne v podobi neustrašnega veleslalomskega napadalca. Pri tem velja dodati, da je kljub statistično najslabši sezoni v zadnjih štirih letih obdržal svoje mesto v elitni veleslalomski sedmerici.

Žan Kranjec danes v Banskem začenja s pripravami na olimpijsko sezono. Foto: Guliver Image

Domača poletna naloga

Predvsem v drugem delu sezone je bilo sicer iz slovenskega tabora mogoče prestreči jasne namige o tem, da manjši odklon od predhodnih veleslalomskih dosežkov dvakratnega zmagovalca tekem svetovnega pokala vendarle ni povezan le z bolečinami v hrbtu in stanjem tekmovalnega duha po družinski tragediji. Glavni trener za tehnični disciplini Klemen Bergant je dal namreč večkrat vedeti, da se v določenih snežnih pogojih smučarji z Rossignolovo opremo praviloma znajdejo v težavah. Pri tem sicer ni pozabil dodati, da je bil dve leti pred tem sloviti francoski proizvajalec korak pred konkurenco. Jasno pa je, da poletna domača naloga še zdaleč ne čaka le Kranjca, temveč tudi odgovorne pri Rossignolu.

Viking brez dlake na jeziku

A če so bili Slovenci v kritiki zelo previdni (Kranjec je na novinarski konferenci pred pokalom Vitranc v Kranjski Gori dejal, da javno blatenje opreme ne bi bilo prav modro), pa je imel precej manj zadržkov Henrik Kristoffersen. Norvežan, ki je pred sezono veljal za enega od dveh vročih favoritov za veliki kristalni globus, je zimo končal na sedmem mestu v skupnem seštevku, kar je zanj najslabše po letu 2015. Še lani je po predčasno končani sezoni po pošti prejel mala globusa v obeh tehničnih disciplinah. Letos je bil šesti v slalomu in šele deveti v veleslalomu. S prstom je ob tem hitro pokazal proti smučem.

Hernik Kristoffersen je po boju z norveško zvezo zdaj odprl še fronto z opremljevalcem. Foto: Sportida

Opozorilo: rešimo znotraj družine

"Te smuči so tako zelo slabe," je brez zadržkov dejal v Lenzerheideju. Ni bilo prvič. Predvsem pa ni ostalo preslišano. Pred dnevi se je tako v norveškem mediju NRK oglasil tekmovalni direktor Rossignolove ekipe Stephane Mougin. Opozoril je, da je pranje umazanega perila v javnosti neproduktivno in pozval h konstruktivni kritiki ter neposredni komunikaciji znotraj tekmovalne ekipe. "Tudi njegovega očeta sem opozoril, naj preneha s tovrstnim ravnanjem," je dejal Mougin in ob tem vendarle priznal težave, ki so do izraza prišle predvsem na agresivni ledeni podlagi.

Kaj pravi statistika?

Težave osrednih Rossignolovih adutov kaže tudi lestvica uspešnosti proizvajalcev. Rossignol se že šest let suče med drugim in tretjim mestom v skupnem seštevku. Letos je z drugega znova zdrsnila na tretjega. Pred njim sta Head in Atomic. Mesto tik pod vrhom pa so Francozi letos zadržali predvsem po zaslugi uspešnosti svojih slalomistov. Precej slabša je veleslalomska slika. Potem ko so veleslalomisti na Rossignolovih smučeh v zadnjih treh sezonah osvojili z naskokom največ točk, so letos zdrsnili na četrto mesto. Za Headom, Atomicom in Stöcklijem, ki preporod doživlja po zaslugi Marca Odermatta.