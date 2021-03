Težave v smučarskem raju: Magoni razburil Vlhovo in Slovake

Na Slovaškem so, skladno s pričakovanji, zmagi Petre Vlhove v skupnem seštevku svetovnega pokala namenili veliko medijske pozornosti. Toda medijsko čislanje je kmalu zamenjala afera, za katero je nehote poskrbel trener nove prve dame svetovnega pokala Livio Magoni. Italijanski strokovnjak, ki se je kot vodja Petrine ekipe podpisal pod največji uspeh v zgodovini slovaškega alpskega smučanja, je namreč ogenj zanetil z intervjujem v časniku Corriere della Sera.

Magoni, ki ga v slovenskem smučarskem prostoru poznamo tudi kot nekdanjega trenerja v taboru Tine Maze, je bil med drugim kritičen do vodenja in nestrokovnosti vodstva Petrine ekipe, ki je povsem družinsko obarvano. Poudaril je tudi, da je Mazejeva bolj popolna smučarka, podvomil je o možnosti nadaljnje rasti, izpostavil njeno plašnost, še najbolj pa je Slovake vznemiril v primerjavah z Italijankami. Dejal je, da so Marta Bassino, Sofia Goggia in Federica Brignone kot smučarski diamanti, Vlhova pa smučarka z jeklenimi nogami.

Foto: Guliver Image

"Vsaka družina ima notranje težave"

Na Magonijeve besede se je po viharju v slovaških medijih odzvala tudi 25-letna lastnica velikega kristalnega globusa. Izjave svojega trenerja je označila za negativne, obenem pa je poudarila, da je do afere prišlo v skrajno neprimernem času, saj slavi največji uspeh v karieri, s katerim je, kot je zapisala, zatrla vse dvome o tem, ali se lahko kosa z najboljšimi smučarkami na svetu.

"Ne bom se spuščala v komentiranje njegovih besed, saj želim razčistiti naše odnose. Vsaka ekipa, tako kot družina, ima svoje notranje težave. Predvsem med sezono, ko so čustva izrazita. Toda nasprotja smo vedno znali izkoristiti za krepitev ekipe. Če nam ne bi uspelo, ne bi osvojila globusa. V medijih se ne bomo ukvarjali z notranjimi zadevami ekipe," je zapisala Vlhova.

Foto: Guliver Image

Magonijevo opravičilo

Po burnem dogajanju se je znova oglasil tudi Magoni in obrnil ploščo. Izjavo o jeklu je označil za del terminologije, obenem pa novinarju Flavio Vanettiju, ki je z njim naredil intervju, očital neustrezno interpretacijo besed. Slovaški novinarji so nato poklicali tudi Vanettija, ki se je čudil tovrstnim obtožbam ter dejal, da se mu je Magoni po objavi intervjuja celo zahvalil.

Slovakom pa je poslal drugačno sporočilo − posul se je s pepelom. "Želel sem poudariti, da se mnogi smučarji rodijo z občutkom, Petra pa ga je morala razviti," pojasnjuje Magoni in dodaja, da je skupaj s sodelavci v petih letih storil vse za veliki kristalni globus. "V primerjavi z vsem, kar smo dosegli, je pripisovanje teži enemu intervjuju neustrezno. Bi se pa vseeno rad opravičil Petri in vsem Slovakom, če sem jim pokvaril trenutke veselja," je v izjavi za javnost zapisal Magoni, katerega prihodnost na Slovaškem ostaja negotova.