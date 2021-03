Lara Gut odgovarja

"Nisem želela tvegati poškodbe," je nedeljski odstop po vsega nekaj sekundah zadnjega veleslaloma sezone, v katerem so mnogi videli bojkot, komentirala švicarska smučarka Laga Gut Behrami, ki ob tem še ni dokončno in nedvoumno potrdila nadaljevanja kariere. Vseeno pa gre pričakovati njen napad na olimpijski zlato.

Kar nekaj prahu je v nedeljo v Lenzerheideju dvignil nastop Lare Gut Behrami. Švicarka, ki je nekaj dni pred tem okrcala Mednarodno smučarsko zvezo in se obregnila ob tekmovalni koledar, je namreč s proge zapeljala že pred vhodom v tretji zavoj. Brez padca, okvare opreme ali zgrešene linije. Preprosto, dvignila se je iz tekmovalne poze ter se umaknila.

"Že večji del jutra sem se borila sama s seboj. Upala sem, da mi bo adrenalin pomagal. Toda hitro sem začutila, da nisem prava. Ni bilo pravega energije. Na podobni tekmi sem si pred leti strgala križno vez. Nisem želela tvegati. Sezono raje zaključim z odstopom, a povsem zdrava," je svojo potezo pozneje v pogovoru za Blick pojasnila 29-letna Švicarka, vodnja reprezentance Walter Reusser pa je dodal, da gre razumeti utrujenost in izčrpanost.

Lara Gut-Behrami je dvignila veliko prahu. Foto: Guliver Image

A še preden so njene besede dosegle medijski eter, pri čemer velja dodati, da se je sprva zavila v molk, se je v delu smučarske javnosti in predvsem na socialnih omrežjih razširilo prepričanje o bojkotu. S to potezo naj bi namreč druga smučarka zime izrazila svoj protest zoper FIS. Krovni zvezi namreč očita neenakomerno razporejenost disciplin v koledarju svetovnega pokala, za nameček pa je pravi spopad s Petro Vlhovo v Lenzerheideju preprečila odpoved obeh tekem v hitrih disciplinah.

Še olimpijski izziv

A čeprav je Gut- Behramijevi v boju za drugi veliki kristalni globus zmanjkalo nekaj tekem in točk, je s sezono 2020/21 zadovoljna. Kaj ne bi bila, ko pa je bila to njena druga smučarska pomlad. Šestim zmagam je na tekmah svetovnega pokala dodala še dve tretji in eno drugo mesto. Blestela je predvsem v superveleslalomu, kjer je tretjič v karieri prišla do malega kristalnega globusa. Ob tem je bila še tretja v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Najboljše tri smučarke sezone: Slovakinja Petra Vlhova z globusom ter Švicarki Lara Gut-Behrami in Michelle Gisin Foto: Guliver Image

Posebno poglavje je predstavljalo tudi svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, kjer je prvič v karieri osvojila zlato kolajno na velikih tekmovanjih. Ne le eno. Postala je prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu, za nameček pa ji je pripadel še smukaški bron. "Znova smučam na najvišji ravni," navdušenja ne skriva ena od junakinj sezone.

In zdaj? "Po takšni sezoni je težko razmišljati. Potrebujem premor. Aprila bi se rada vrnila na sneg. Bom videla, v kakšen stanju bom takrat," je za Blick dejala soproga švicarskega nogometnega reprezentanta Valona Behramija. Ob tem velja poudariti, da bo prihodnja sezona olimpijska, Lara Gut pa ima v svoji zbirki "le" eno bronasto kolajno.