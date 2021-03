Hadalin za konec sezone trikrat zlat

Nejc Naraločnik je v smuku državnega prvenstva ugnal standarne udeležence tekem svetovega pokala in tako v Trbižu prišel še do drugega naslova državnega prvaka. Pred tem je bil v Kranjski Gori najboljši v paralelni tekmi. Še eno zlato odličje več si je priboril Štefan Hadalin, prvak v obeh tehničnih disciplinah in kombinaciji, medtem ko je superveleslalom dobil Martin Čater.

Pri dekletih je v zadnji tekmi DP okrnjenost konkurence sebi v prid obrnila Žana Ciglič in postala smukaška prvakinja. Pred tem so si zlata odličja razdelile Neja Dvornik (superveleslalom in kombinacija), Meta Hrovat (veleslalom), Andreja Slokar (slalom) in Nika Murovec (paralelna tekma).

Državni prvaki 2021

Smuk Super-g Veleslalom slalom Kombinacija Paralelna tekma 1. Nejc Naraločnik Martin Čater Štefan Hadalin Štefan Hadalin Štefan Hadalin Nejc Naraločnik 2. Boštjan Kline Boštjan Kline Miha Hrobat Rok Ažnoh Aljaž Dvornik Rok Ažnoh 3. Martin Čater Štefan Hadalin Anže Gartner Žiga Zupan Oreškovič Boštjan Kline Tim Tršan

Državne prvakinje 2021