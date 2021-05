Smučarska reforma, ki vpliva tudi na Slovenijo

Koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju se obeta prevetritev, ki bo izkoreninila kombinacijo in izenačila število tekem v hitrih in tehničnih disciplinah. Zlata lisica v prihodnji zimi znova s starim programom, pokal Vitranc pa z dvema veleslalomoma.

Prihodnji teden bo znana podoba smučarskega koledarja za sezono 2021/22. Ta naj bi bil drugačen od osnutka, sprejetega že pred letom. Zdi se namreč, da so se vodilni možje alpskega smučanja pri FIS dokončno odrekli alpski kombinaciji, ki bo tako po vsej verjetnosti na sporedu le še na olimpijskih igrah v Pekingu. Tam bo svoje mesto zanesljivo našla tudi ekipna tekma. Večja dilema pa je, kakšna bo v prihodnje usoda paralelnih tekem, ki niso prinesle želenega učinka, predvsem pa so postregle z nekaj nenavadnimi izvedbami, med drugim tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo.

Direktorja svetovnega pokala sta ob tem prisluhnila tudi kritikom, ki so trdili, da imajo bolj tehnično usmerjeni smučarji v boju za veliki kristalni globus veliko prednost pred specialisti za hitri disciplini. Tekmovalna reforma naj bi tako ob pričakovani potrditvi izenačila število tekem v tehničnih oziroma hitrih disciplinah. Če bo sprejet zadnji predlog, bo tako v novem koledarju skupno 18 tekem v slalomu in veleslalomu ter prav toliko v superveleslalomu in smuku.

Spreminjanje števila tekem in rošade znotraj koledarja pa bodo v prihodnji zimi skoraj zanesljivo vplivale na pokal Vitranc. To ostaja zasidrano v koledar, znova v drugem marčevskem koncu tedna (12. in 13. marec 2022), torej tik pred velikim finalom v Courchevelu, a z drugačnim programom. Kranjskogorčani so namreč pristali na začasno spremembo, po kateri bosta del 61. pokala Vitranc dva veleslaloma. Klasični tehnični program z veleslalomom in slalomom pa se vrača v tekmovalni koncept Zlate lisice. Mariborski tekmi sta predvideni 7. in 8. januarja 2022.