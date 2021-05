Petra Vlhova še drugič z nekdanjim trenerjem Tine Maze

Potem ko je se Livio Magoni po sanjski sezoni z velikim kristalnim globusom razšel s slovaško smučarsko šampionko Petro Vlhovo in bo, kot vse kaže, v kratkem okrepil slovenske trenerske vrste, v katerih bo zadolžen za Meto Hrovat, je zdaj tudi uradno znan njegov naslednik. Kot smo namignili že sredi aprila, so v slovaškem taboru tudi tokrat posegli po naboru nekdanjih pomočnikov Andree Massija v ekipi Tine Maze. Družini Vlhova je zdaj roko stisnil letni Mauro Pini. Kot je razkril Petrin oče Igor Vlha, so bili v stikih z njim že petimi leti, a so se tedaj dogovorili z Magonijem.

"Zanima nas poseganje proti najvišjim ciljem. Prav zaradi njihove višine nam ne bo lahko, a verjamem, da jih bomo z novim trenerjem dosegli. Ne le zaradi nas, temveč tudi vseh navijačev, ki nam stojijo ob strani," je novega trenerja naznanila 25-letna zmagovalka 20 tekem svetovnega pokala in dobitnica šestih kolajn na svetovnih prvenstvih. Ker pa ji v vitrini manjka olimpijska kolajna, bo cilj nove zime ob branjenju položajev v svetovnem pokalu zanesljivo tudi popoln napad v Pekingu.

Petra Vlhova: v pretekli zimi je osvojila veliki kristalni globus ter dve srebrni kolajni na SP v Cortini d'Ampezzo Foto: Sportida

Pini je v zadnjih letih v svetovnem pokalu gostoval predvsem kot strokovni sodelavec televizije RSI. Pred tem je pečat pustil kot trener. Med drugim je sodeloval s Švicarko Laro Gut in Španko Mario Jose Rienda Contreras, slovenska smučarska publika pa ga je dodobra spoznala leta 2014, ko ga je pred vrhuncem zime kot asa iz rokava potegnil Massi. Vsega nekaj tednov pred olimpijskimi igrami v Sočiju je namreč okrepil štab Tine Maze in ji v Rusiji pomagal do zgodovinskih dveh zlatih olimpijskih kolajn.

Ob tem je zanimivo, da so slovaški in italijanski mediji v zadnjem obdobju kot kandidata za vodenje ekipe Petre Vlhove pogosto omenjali prav Massija. Goričan nam je zatrdil, da do stikov s slovaško ekipo ni prišlo.