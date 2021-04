Slovenska sestavljanka zaradi Magonija odmeva tudi v tujini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podoba slovenskih smučarskih reprezentanc za olimpijsko sezono 2020/21 bo dokončno oblikovana in javno razkrita šele v prihodnjem mesecu. Toda če ne bo večjih presenečenj, se bo poleg domačih strokovnjakov Stefanu Abplanalpu v slovenski trenerski opravi pridružil tudi Livio Magoni. Zaradi tega ne preseneča, da nastajajoča slovenska smučarska sestavljanka odmeva tudi v tujini.

Pred mesecem in dnevom je Marco Schwarz prečkal ciljno črto zadnjega slaloma in s tem spustil zastor sezone svetovnega pokala. Poleg klasičnih pomladnih vesti o upokojitvah, operativnih posegih in menjavah smučarske opreme iz različnih smučarskih taborov že prihajajo tudi prve naznanitve sestav tekmovalnih in trenerskih ekip za olimpijsko sezono 2020/21.

Na uradno slovensko razkritje kart bo, kot vse kaže, treba počakati še kar nekaj časa. Proceduralni mlini pri SZS namreč že tradicionalno meljejo počasi, tako da je mogoče seji alpskega odbora in zbora, kjer se vselej prižge uradna zelena luč, pričakovati šele v mesecu maju, predvidoma 13. in 27.

Slovenska smučarska sestavljanka bo končana v začetku prihodnjega meseca.

Zaradi tega v vodstvu reprezentanc, z izjemo uradne izjave predstavnice za stike z javnostmi o tem, da "pogovori potekajo v pozitivni smeri", sestave trenerske piramide in vse glasnejših namigov o že sklenjenih dogovorih ne komentirajo. Vodstvo panoge naj bi pred sedmo silo prvič stopilo 6. maja.

Magonijeva vrnitev

Kljub molku pa se zdi, da sta vodji panoge in reprezentance Miha Verdnik in Janez Slivnik, ki imata te dni polne roke dela, pri udejanjanju svojih zamisli precej uspešna. Zdaj že kar splošno znano je, da na ravni moških ekip svetovnega pokala večjih sprememb ni mogoče pričakovati. Tako bo Klemen Bergant kot glavni trener ekipe za tehnični disciplini še naprej držal roko nad karierama Žana Kranjca in Štefana Hadalina, medtem ko pa bo za hitri disciplini skrbel Grega Koštomaj.

Livio Magoni bo, kot vse kaže, Slovaško zamenjal za Slovenijo. Foto: Guliver Image

Več sprememb se obeta v ženski reprezentanci, ki bo na predvideni novinarski konferenci po koncu prvomajskih praznikov zagotovo ključna tema. Predvsem njena oblika in način sobivanja tekmovalk s pripadajočimi trenerji. Vloga glavnega naj bi še naprej pripadla Sergeju Poljšaku, kot vse kaže, pa se bo na pobudo najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat uresničila tudi napoved o vključitvi Livia Magonija. Vsekakor gre za velik slovenski smučarski "ulov".

Italijanski strokovnjak, ki je v Sloveniji pečat že pustil kot trener v ekipi Tine Maze, kamor ga je kot svojo desno roko pripeljal Andrea Massi, v pretekli zimi pa je svoj samostojni trenerski vrhunec dosegel kot vodja ekipe Petre Vlhove, je (bil) sicer vroče ime na smučarski tržnici. Izbral je Slovenijo. To že odmeva v tujini, predvsem zaradi tega, ker so ga mediji pred tem "selili" v Italijo in Švico.

Drugačen status Andreje Slokar

V novem položaju se je znašla tudi Andreja Slokar, ki je do zdaj delovala povsem ločeno od reprezentance. Po izjemnih rezultatih v pretekli zimi je seveda gladko izpolnila reprezentančna merila. Da kljub temu to še zdaleč ne bo pomenilo razpustitve spremljevalne ekipe, je bilo jasno že med sezono. Peta slalomistka svetovnega prvenstva si torej tudi v prihodnje lahko obeta, da bo imela ob sebi želeno strokovno oporo, ki jo je popeljala do tekmovalnega preporoda. Ajdovka zdaj okreva po nedavni operaciji kolena, ob njeni vrnitvi v trenažni pogon pa bo najbrž že formaliziran tudi "modus operandi" za delo v prihodnje.

Ilka Štuhec in Stefan Abplanalp skupaj tudi proti Pekingu 2022 Foto: Vid Ponikvar

Abplanalp ostaja ob Ilki Štuhec

Ločeno od preostalega dela reprezentance pa bo zanesljivo delovala dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec, prepričana o tem, da še ni rekla zadnje besede. V delovanju njenega tabora bi se lahko sicer, podobno kot lani, zgodile manjše spremembe. Zanesljivo pa bo ob vodji Darji Črnko ključne trenerske poteze še naprej vlekel švicarski strokovnjak Stefan Abplanalp.

Bolj negotov ostaja status Neje Dvornik, ki te dni še izkorišča dobre snežne pogoje na Peci. Korošici, ki je v tej zimi prvič prišla do točk svetovnega pokala in osvojila novo kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu, so bila reprezentančna vrata odprta, toda ne v obliki, kakršno si je želela. Zato bi se lahko tudi na novo zimo pripravljala s povsem svojo ekipo pod vodstvom Denisa Šteharnika.

Še manj manevrskega prostora ima Maruša Ferk. Nadaljevanje njene kariere ostaja v okvirih mednarodne ekipe (International Ski Racing Academy), v kateri se je lani znova preusmerila v hitri disciplini. Ob tem je zanimivo, da je Gorenjka, ki je na uradnem seznamu olimpijskih kandidatov, pred kratkim objavila tudi spletni razpis, s katerim išče serviserja.