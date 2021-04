Kranjcu potrditev pred umikom s snega

Najboljša slovenska alpska smučarja v tehničnih disciplinah Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta domovino zapustila nekaj minut pred enajstdnevnim delnim zaprtjem države, mejo pa prečkala nekaj ur po odprtju. Vmes sta vknjižila devet kakovostnih trenažnih dni v Banskem, kamor slovenska tehnična vrsta, z izjemo lanskega leta, redno zahaja ob koncu sezone. Po zagotovilih Klemna Berganta je bolgarski smučarski tabor, ki na simbolični ravni predstavlja tudi vstop v pripravljalno obdobje nove sezone, odlično uspel.

Nasvidenje v naslednji zimi: Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Klemen Bergant. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ta smučarski tabor ni bil namenjen le treningu, temveč tudi opremi. Gre za težavo, na katero smo med sezono nekajkrat opozorili," idejo zadnjega zimskega druženja pred daljšim premorom pojasnjuje glavni trener, zadovoljen, da sta njegova varovanca lahko trenirala tako v izrazitih zimskih razmerah s temperaturo snega pri minus desetih stopinjah kot tudi na posoljeni podlagi. Tudi konfiguracija terena je ponujala raznolikost; strmimo, valove in ravninske dele.

V slovenskem taboru so že preizkušali del nove opreme, to pa so kombinirali z obstoječo in prišli do spodbudnih povratnih informacij. "Da, tudi Rossignol je naredil 'domačo nalogo'. V danih pogojih se je oprema drugače odzivala. Ni narejena po dosedanjem kopitu," priznava Bergant in dodaja: "Predvsem za Žana so bile določene informacije zelo dobre, saj se je že zelo približal želenemu smučanju, denimo prvi vožnji iz Santa Caterine. To je zelo pomembno. Tako se v priprave ne bo podal z vprašanji o tem, ali še zna smučati."

Štefan Hadalin Foto: Sportida

Morda bo v kratkem Kranjec nastopil še na kakšni domači slalomski tekmi kategorije FIS, Hadalin pa bi se lahko udeležil trenerske obravnave tehnike, sicer pa se za oba začenja daljši smučarski premor. Trajal naj bi vse do 25. julija. Takrat bo že povsem jasno tudi, ali bo osrednji del priprav vključeval vrnitev na južno poloblo, kjer bi oba dobila dokončne odgovore o opremi, ali pa bosta še drugo zaporedno poletje trenirala zgolj na evropskih ledenikih.

Žan Kranjec v sezoni 2020/21 Svetovni pokal: skupno 32. (256 točk), veleslalom 7. (250), slalom 0

Najboljši rezultat: 2. (veleslalom, Santa Caterina)

Svetovno prvenstvo: 6. (veleslalom), 10. (paralelna tekma)



Foto: Guliverimage



Trenerjeve besede: "Za njim je najtežja sezona. Tudi za vse, ki smo okoli njega. Kar se mu je zgodilo, je vplivalo na celotno ekipo. Poznala se je tudi dvomesečna tekmovalna luknja. A kljub vsem težavam, izpuščenim tekmam in dejstvu, da na določenih tekmah oprema ni povsem pomagala, je ostal v elitni sedmerici. V zadnjih štirih letih sta bila stalno v tej eliti le Alexis Pinturault in Žan. Jasno pa je, da so njegovi cilji večji. Tudi javnost zahteva več. Toda edini človek, ki bi bil lahko nezadovoljen s tem sedmim mestom, je on sam. Nihče drug ne sme biti. Žal v Sloveniji podcenjujemo ta rezultat." : skupno 32. (256 točk), veleslalom 7. (250), slalom 0: 2. (veleslalom, Santa Caterina): 6. (veleslalom), 10. (paralelna tekma)"Za njim je najtežja sezona. Tudi za vse, ki smo okoli njega. Kar se mu je zgodilo, je vplivalo na celotno ekipo. Poznala se je tudi dvomesečna tekmovalna luknja. A kljub vsem težavam, izpuščenim tekmam in dejstvu, da na določenih tekmah oprema ni povsem pomagala, je ostal v elitni sedmerici. V zadnjih štirih letih sta bila stalno v tej eliti le Alexis Pinturault in Žan. Jasno pa je, da so njegovi cilji večji. Tudi javnost zahteva več. Toda edini človek, ki bi bil lahko nezadovoljen s tem sedmim mestom, je on sam. Nihče drug ne sme biti. Žal v Sloveniji podcenjujemo ta rezultat."