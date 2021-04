Livio Magoni na slovenskem pragu

Prah po odhodu iz Slovaške, kjer je v zadnjih petih letih sodeloval s Petro Vlhovo in jo popeljal do zmagovalke skupnega seštevka svetovanega pokala ter naslova svetovne prvakinje, se še ni povsem polegel, ko se italijanski smučarski strokovnjak Livio Magoni že ozira po novih izzivih. Oglasili so se tako švicarski kot tudi italijanski mediji, ki namigujejo na selitev v eno od tamkajšnjih ženskih ekip. A prav verjeten je tudi scenarij, po katerem bi bil 57-letni trener iz Bergama tudi v prihodnje tekmec Švicark in Italijank – v slovenski bundi.

Meta Hrovat ostaja na samostojni poti. Foto: Guliver Image Magoni se namreč dogovarja za morebitno selitev v ekipo najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat. Kranjskogorčanka po sezoni, v kateri se je vrnila na stopničke za zmagovalke, pristala na devetem mestu v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, a močno zdrsnila po slalomski lestvici, vztraja pri delovanju na samostojni poti. Na tej so ji v pretekli zimi ob strani stali trener Matija Grašič, svetovalec Jure Hafner in serviser Robi Kristan.

Pred kratkim naj bi se Magoni že mudil na treningu Hrovatove v Reiteralmu v sosednji Avstriji, v bližnji prihodnosti pa bo jasno, ali bo prišlo do uradnega dogovora, kot tudi kakšna bosta sestava Metine ekipe in odnos s SZS ter ekipo svetovnega pokala pod vodstvom Sergeja Poljšaka. Ob tem ni izključeno niti povezovanje s štabom Andreje Slokar, najbolj prijetnega slovenskega presenečenja in nespornega odkritja nedavno končane sezone.

V pogovorih za selitev v Slovenijo je bil sicer Magoni že leta 2016. Tedaj je bilo zanj predvideno mesto v ekipi evropskega pokala, a je še pred sklenitvijo dogovora prejel slovaški klic. Pred tem je deloval v italijanski in poljski reprezentanci, na največjem odru pa se je prvič znašel kot trener v ekipi Tine Maze. Desna roka Andree Massija je bil kar tri leta, med drugim tudi v Tinini rekordni sezoni 2012/13.

Magoni je bil na Slovaškem del mogočnega spremljevalnega štaba prve smučarske zime. Foto: Sportida

Spomnimo, Magoni je imel sicer sklenjeno pogodbo z ekipo Petre Vlhove tudi za olimpijsko sezono 2020/21, a je pred dnevi dokončno prišlo do prekinitve sodelovanja. O nesoglasjih znotraj ekipe se je šušljalo že med sezono, dokončno pa je "počilo" po odmevnem Italijanovem intervjuju za časnik Corriere della Sera, v katerem se je dotaknil tudi tekmovalkinih omejitev, primerjav s konkurenco in vloge družine. "Ena vrata se zaprejo, tisoč drugih se odpre. Le pravilno moramo izbrati. A tokrat vsak svoja vrata," je ob koncu sodelovanja zapisala Vlhova. Katera vrata bo odprla sama, še ni znano. Zdi se pa, da se je Magoni znašel na pragu slovenskih vrat.

Čeprav osrednji slovenski smučarski organi uradno še niso odločali, pa v vrhu osrednjih ekip ne gre pričakovati trenerskih sprememb. Klemen Bergant, ki se je ob koncu tedna vrnil s treninga v Banskem, bo še naprej vodil moško tehnično ekipo. Grega Koštomaj naj bi vstopil v drugo sezono z ekipo za hitri disciplini. Pri dekletih pa bo taktirko še naprej vihtel trener Sergej Poljšak, a ostaja odprto vprašanje povezanosti njegove ekipe s smučarkami, ki imajo svoje štabe.