Konec skupne poti Vlhove in Magonija

"Bila je dolga in težka pot do tistega, kar smo si vsi tako želeli. Na koncu so se sanje uresničile in v rokah držim veliki globus. Neverjetnih pet let s trenerjem, od katerega sem se veliko naučila. Zelo sem hvaležna za tvoj čas, tvojo neskončno energijo, perfekcionizem in zaupanje vame. Ena vrata se zaprejo, tisoč drugih se odpre. Le pravilno moramo izbrati. A tokrat odpirava vsak svoja vrata," je 17 dni po zadnji tekmi sezone, v kateri je osvojila veliki kristalni globus, zapisala Slovakinja Petra Vlhova in s tem naznanila, da Livio Magoni ni več njen trener.

Livio Magoni po petih letih menja delovno okolje Foto: Guliver Image

Še nedolgo nazaj bi bilo takšno naznanilo precejšnje presenečenje. Po vsem tem, kar se je dogajalo v zadnjih dveh tednih, precej manj. Italijanski trener je namreč na Slovaškem dvignil veliko prahu z izjavami v intervjuju za časnik Corriere della Sera. Med drugim je bil kritičen do vodenja in nestrokovnosti vodstva Petrine ekipe, ki je povsem družinsko obarvano. Poudaril je tudi, da je Tina Maze, s katero je kot pomočnik Andree Massija sodeloval dve leti, bolj popolna smučarka, podvomil je o možnosti nadaljnje rasti, izpostavil njeno plašnost, še najbolj pa je Slovake vznemiril v primerjavah z Italijankami. Dejal je, da so Marta Bassino, Sofia Goggia in Federica Brignone kot smučarski diamanti, Vlhova pa smučarka z jeklenimi nogami.

Za svoje besede, ob katere se je javno obregnila tudi Vlhova, se je pozneje sicer opravičil. Še pretekli teden je trdil, da se bosta s tekmovalko v Jasni lotila testiranja opreme. A sledila je odločitev o iskanju novega glavnega trenerja zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala. "Licio je izpolnil ciljem, ki smo si jih skupaj zadali. V naše življenje je vnesel strokovnost. Prepričan sem o tem, da bomo na temeljih, ki smo jih skupaj uspeli zgraditi, lahko skrbeli za nadaljnjo rast," pa je ob koncu petletnega sodelovanja poudaril Igor Vloha, tekmovalkin oče, ki v ozadju vleče ključne niti.