Smrt nekdanjega italijanskega smučarja

V 71. letu starosti je ob koncu tedna v Bolzanu po bolezni umrl nekdanji italijanski alpski smučar in bronasti olimpijec Rolando Thoeni, sicer bratranec bolj znanega Gustava Thoenija.

Pri italijanski smučarski zvezi so potrdili poročanja medijev o smrti nekdanjega reprezentanta Rolanda Thoenija, ki je 17. januarja dopolnil 70 let. Po bolezni je med velikonočnim koncem tedna umrl v bolnišnici v Bolzanu.

V 70. letih preteklega stoletja je bil eden od junakov preporoda in vzpona italijanske moške reprezentance. Svoj največji uspeh je dosegel leta 1972 na olimpijskih igrah v Saporu, kjer je bil tretji v slalomu. V isti sezoni je dobil tudi dva slaloma svetovnega pokala in osvojil bron v seštevku te discipline. Enkrat se je na stopničke zavihtel še v veleslalomu, točke pa je osvajal tudi v smuku. Kariero je zaključil leta 1976 in se posvetil kmetijstvu.

Kljub odmevnim dosežkom pa je bil Rolando v večjem delu kariere vendar "le" bratranec slovitega Gustava Thoenija. Ta velja za nesporno legendo italijanskega alpskega smučanja. Pred pol stoletja je namreč kot prvi Italijan osvojil veliki kristalni globus. Skupno sicer kar štiri. Ob tem ima v domači vitrini še pet malih, olimpijsko zlato in še tri zlate kolajne s SP.

Sta se pa poti obeh Thoenijev večkrat križali. Med drugim tudi na omenjenem olimpijskem slalomu v Saporu. Dobil ga je Španec Francisco Fernandez Ochoa, drugi je bil Gustavo, tretji pa Rolando Thoeni. En mesec pozneje je Rolando dobil še slalom svetovnega pokala v Pra Loupu, drugi pa je bil Gustavo.