Dobitnica veleslalomskega globusa pri 32 letih končala kariero

V 16-letni karieri je na odru za zmagovalke Bremova stala enajstkrat, trikrat na najvišji stopnički. Dvakrat ji je to uspelo v sezoni 2015/16, ko je bila najboljša v skupnem seštevku veleslaloma. Sezono prej je bila v tej disciplini druga. Na tekmah svetovnega pokala je debitirala decembra 2005 na domači slalomski tekmi v Lienzu.

Na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah specialistka za veleslalom ni posegla višje od sedmega mesta (Vancouver 2010), je pa z avstrijsko ekipo osvojila zlato na SP v paralelni tekmi v Beaver Creeku leta 2015.

"Zdaj je pravi čas, da zaključim to fazo življenja, za katero sem do tega trenutka vse drugo postavila v ozadje. Podajam se na novo, še neraziskano pot. Hvaležna sem, zdrava, vesela in zadovoljna z vsem, kar sem dosegla ter doživela kot športnica med elito. Čeprav je bila zadnja sezona težka in je bil zaključek moje kariere za nekatere predvidljiv, sem sama nad tem vseeno presenečena," je v nedeljo na Instagramu zapisala avstrijska športna osebnost leta 2016.