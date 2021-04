Seznam poslavljajočih se je vse daljši

Natančno 19 dni po zadnji tekmi svetovnega pokala je dogajanje v smučarskem svetu še vedno nadvse živahno. Medtem ko velik del tekmovalcev še izkorišča dobre pogoje za treninge na snegu, pa v zadnjem obdobju največ prahu dviguje vprašanje trenerja lastnice velikega globusa Petre Vlhove, od katere se je poslovil Livio Magoni.

Pestro je tudi dogajanje na ravni tekmovalnih upokojitev. Najnovejša naznanitev o smučarskem slovesu prihaja iz ZDA, kjer je črto dokončno potegnila 32-letna specialistka za hitri disciplini Laurenne Ross. Ta se poslavlja po debelem desetletju v svetovnem pokalu, dveh uvrstitvah na oder za zmagovalke in številnih poškodbah.

Podobna je bila zgodba njene rojakinje, sicer bolj tehnično usmerjene Resi Stiegler. Prav iz Amerike pa prihaja tudi za zdaj največje ime v letošnjem razredu smučarskih upokojencev. Že februarja je namreč smuči v kot postavil eden najboljši veleslalomistov vseh časov Ted Ligety, ki ima v domači zbirki kar pet veleslalomskih globusov. Ob tem je dobil tudi kar 25 tekem svetovnega pokala in na velikih tekmovanjih prejel devet kolajn.

Irene Curtoni oder prepušča mlajšim. Foto: Guliver Image

Novinka v družbi smučarjev s priponko "nekdanji" je tudi Nemka Michaela Wenig, ki je vrsto let osvajala točke v hitrih disciplinah, a se ni nikoli uvrstila na stopničke. To pa seveda ne velja za Evo-Mario Brem, ki je ciljno črto prečkala nekaj dni pred njo. Avstrijka, katere pot so prav tako dodobra zaznamovale poškodbe, se namreč lahko pohvali tudi s tremi zmagami in veleslalomskim globusom v sezoni 2015/16.

Že pretekli mesec se je poslovila tudi njena rojakinja Bernadette Schild, ki se je sedemkrat zavihtela na stopničke, vseeno pa ostala v globoki senci sestre Marlies Schild. Da je čas za nove izzive, je spoznala tudi 35-letna italijanska specialistka Irene Curtoni. Osiromašen bo tudi francoski kader, saj sta ga zapustila dolgoletna člana Julien Lizeroux in dvakratni svetovni prvak v slalomu Jean-Baptiste Grange. V prihajajočih tednih se bo ta seznam zagotovo še obogatil.